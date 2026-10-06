Университет Буэнос-Айреса удостоил Месси почётной докторской степени 

Дата публикации: 06-10-2026 23:06

Лионель Месси удостоен почётной докторской степени университета Буэнос-Айреса. О присвоении звания капитану и нападающему сборной Аргентины сообщила пресс-служба национальной команды на странице в социальной сети X.

Аргентинская федерация сопроводила публикацию коротким обращением к своему лидеру: «Поздравляем, легенда!»

Почётный доктор — это звание, которое образовательные учреждения присваивают людям за значительный вклад в науку, культуру, общественную жизнь или развитие человечества. Для его получения не требуется защищать диссертацию или проходить стандартную академическую процедуру.

Таким образом, Месси получил признание не только как один из самых известных аргентинских спортсменов, но и как человек, чьи заслуги были отмечены крупнейшим университетом страны.

Церемония или обстоятельства вручения степени в сообщении сборной Аргентины не уточняются. Известно лишь о самом решении университета удостоить футболиста почётного звания.

Новость появилась в преддверии особенного для Месси события. В ночь на среду, 7 октября, 39-летний форвард должен провести свой последний матч за национальную команду. Аргентина встретится с Бенином, а начало встречи запланировано на 2:00 мск.

Для капитана «альбиселесте» этот день станет насыщенным сразу несколькими важными событиями. Месси подходит к прощальной игре в статусе обладателя почётной докторской степени университета Буэнос-Айреса, а вскоре после этого выйдет на поле в последнем матче за сборную своей страны.