Криштиану Роналду впервые подробно высказался о конфликте с тренером Португалии 

Дата публикации: 06-10-2026 23:13

Криштиану Роналду впервые подробно объяснил причины своего ухода из расположения сборной Португалии. Нападающий рассказал о серии разговоров с главным тренером Жорже Жезушем, изменившихся договорённостях и ситуации, которая в итоге привела к его отъезду из национальной команды.

По словам футболиста, после чемпионата мира 2026 года он первоначально собирался завершить карьеру в сборной. Роналду уже подготовил обращение к португальским болельщикам, однако президент федерации попросил его пересмотреть решение. После этого Криштиану продолжил выступления за национальную команду.

Одновременно руководитель федерации интересовался мнением Роналду о будущем главном тренере. Футболист положительно отнёсся к кандидатуре Жезуша и впоследствии поддержал его назначение.

Уже после этого состоялась личная встреча Роналду и нового наставника. Жезуш подробно рассказал о роли капитана в своих планах. Предполагалось, что нападающий сыграет первый и заключительный матчи сбора, а тренерский штаб будет контролировать его игровую нагрузку.

Отдельно обсуждалась поездка в Норвегию и Данию. Жезуш предложил Роналду после первого матча остаться в Португалии и присоединиться к команде непосредственно перед встречей на «Драгау». Капитан отказался. Он посчитал неправильным пропускать выездные матчи, поскольку оставался игроком национальной команды и её капитаном.

В дальнейшем договорённости ещё раз подтвердили. Однако во время матча с Норвегией ситуация неожиданно изменилась.

В перерыве помощник Жезуша сообщил Роналду, что тренер хочет выпустить его примерно на 30 минут. Нападающий не рассчитывал играть и изначально придерживался согласованного плана восстановления, но всё же согласился выйти на поле. После перерыва футболист отправился разминаться, однако вызова так и не последовало.

Именно этот эпизод стал переломным моментом.

«Тренер нарушил данное мне слово», — заявил Роналду.

После игры капитан не стал подходить к болельщикам. Позже он признал, что поступил неправильно, и принёс извинения португальским фанатам, а также своим партнёрам по сборной.

Через два дня состоялась встреча Роналду, Жезуша и спортивного директора «Аль-Насра» Симао Коутиньо. По словам футболиста, участники разговора пришли к конкретной договорённости: тренер должен был публично объяснить ситуацию и подтвердить, что сам определил план участия Роналду в сборе.

Однако на пресс-конференции, как утверждает Криштиану, прозвучала совсем другая версия. Футболист заявил, что Жезуш использовал формулировки, которых не было в их личной беседе.

После этого Роналду решил самостоятельно покинуть расположение команды. Он признаёт, что капитан не должен был оставлять сборную таким образом, но считает нарушение договорённостей причиной, которая окончательно подтолкнула его к этому решению.

При этом завершать карьеру в национальной команде прямо сейчас Роналду не намерен. Нападающий подчеркнул, что готов снова выступать за Португалию после возможной дисквалификации, если будет находиться в хорошей физической форме и продолжит регулярно играть за клуб.

«Я буду готов, как и всегда до сегодняшнего дня, выступать и побеждать за нашу национальную команду», — приводит заявление Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Таким образом, конфликт с Жезушем не означает окончательного ухода Криштиану из сборной Португалии. Решение о дальнейшем участии капитана теперь зависит в том числе от возможного наказания со стороны футбольной федерации.