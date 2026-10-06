Почему Забарный редко играет за ПСЖ после перехода за 63 млн евро 

Дата публикации: 06-10-2026 23:16

Переход Ильи Забарного в ПСЖ пока не превратился для украинского защитника в гарантированное место на поле. После возвращения из сборной Украины футболисту предстоит вновь бороться за игровое время в составе парижского клуба. На ситуацию обратило внимание издание Somosfanaticos.

Старт сезона складывается для Забарного непросто. За команду он провёл только два матча, суммарно набрав 130 минут. В чемпионате Франции украинец пока вообще не выходил на поле.

При этом речь идёт не о проблемах с качествами самого защитника. В ПСЖ ему приходится конкурировать с футболистами, которые уже имеют серьёзный авторитет внутри команды. Одним из них является Маркиньос — опытный бразилец, остающийся важной фигурой обороны парижан. Ещё один соперник Забарного — Уильям Пачо.

Эквадорец способен активно действовать против соперников, отличается хорошей скоростью и не избегает жёсткой борьбы за мяч. В результате тренерскому штабу есть из кого выбирать при формировании центральной линии.

Сам Забарный обладает набором качеств, который подходит игровым требованиям ПСЖ. Защитник способен подниматься достаточно высоко, быстро закрывать свободные зоны за партнёрами, уверенно действовать против соперника один в один и начинать атаки через короткий и средний пас.

Поэтому нынешнее положение украинца скорее связано с кадровым выбором внутри команды. Маркиньос даёт обороне опыт и лидерство, Пачо — интенсивность и физическую мощь, тогда как Забарный способен предложить тренерскому штабу сочетание нескольких этих характеристик.

Отдельного внимания заслуживает стоимость перехода. ПСЖ заплатил за украинского футболиста 63 миллиона евро, и на фоне такой суммы его нынешнее количество игрового времени выглядит довольно скромным.

Впрочем, делать окончательные выводы о перспективах Забарного пока рано. Защитнику 24 года, а значит, у него достаточно времени, чтобы адаптироваться к требованиям нового клуба и добиться более высокого статуса.

В ПСЖ по-прежнему рассчитывают на украинца. Теперь Забарному предстоит превратить это доверие в стабильное место на поле и постепенно вытеснить кого-то из нынешних основных защитников.