02:39 ()
Свернуть список

Почему Забарный редко играет за ПСЖ после перехода за 63 млн евро

Дата публикации: 06-10-2026 23:16

Почему Забарный редко играет за ПСЖ после перехода за 63 млн евро 

Переход Ильи Забарного в ПСЖ пока не превратился для украинского защитника в гарантированное место на поле. После возвращения из сборной Украины футболисту предстоит вновь бороться за игровое время в составе парижского клуба. На ситуацию обратило внимание издание Somosfanaticos.

Старт сезона складывается для Забарного непросто. За команду он провёл только два матча, суммарно набрав 130 минут. В чемпионате Франции украинец пока вообще не выходил на поле.

При этом речь идёт не о проблемах с качествами самого защитника. В ПСЖ ему приходится конкурировать с футболистами, которые уже имеют серьёзный авторитет внутри команды. Одним из них является Маркиньос — опытный бразилец, остающийся важной фигурой обороны парижан. Ещё один соперник Забарного — Уильям Пачо.

Эквадорец способен активно действовать против соперников, отличается хорошей скоростью и не избегает жёсткой борьбы за мяч. В результате тренерскому штабу есть из кого выбирать при формировании центральной линии.

Сам Забарный обладает набором качеств, который подходит игровым требованиям ПСЖ. Защитник способен подниматься достаточно высоко, быстро закрывать свободные зоны за партнёрами, уверенно действовать против соперника один в один и начинать атаки через короткий и средний пас.

Поэтому нынешнее положение украинца скорее связано с кадровым выбором внутри команды. Маркиньос даёт обороне опыт и лидерство, Пачо — интенсивность и физическую мощь, тогда как Забарный способен предложить тренерскому штабу сочетание нескольких этих характеристик.

Отдельного внимания заслуживает стоимость перехода. ПСЖ заплатил за украинского футболиста 63 миллиона евро, и на фоне такой суммы его нынешнее количество игрового времени выглядит довольно скромным.

Впрочем, делать окончательные выводы о перспективах Забарного пока рано. Защитнику 24 года, а значит, у него достаточно времени, чтобы адаптироваться к требованиям нового клуба и добиться более высокого статуса.

В ПСЖ по-прежнему рассчитывают на украинца. Теперь Забарному предстоит превратить это доверие в стабильное место на поле и постепенно вытеснить кого-то из нынешних основных защитников.

Социальные комментарии Cackle
  • Криштиану Роналду впервые подробно высказался о конфликте с тренером Португалии
    Криштиану Роналду впервые подробно высказался о конфликте с тренером Португалии
    Криштиану Роналду впервые подробно объяснил причины своего ухода из расположения сборной Португалии. Нападающий рассказал о серии разговоров с...
  • Университет Буэнос-Айреса удостоил Месси почётной докторской степени
    Университет Буэнос-Айреса удостоил Месси почётной докторской степени
    Лионель Месси удостоен почётной докторской степени университета Буэнос-Айреса. О присвоении звания капитану и нападающему сборной Аргентины сообщила...
  • Россия упустила победу над Нигерией в концовке товарищеского матча
    Россия упустила победу над Нигерией в концовке товарищеского матча
    Сборные России и Нигерии завершили товарищеский матч результативной ничьей. Встреча прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и...
  • Казахстан и Фарерские острова не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций
    Казахстан и Фарерские острова не выявили победителя в матче 4-го тура Лиги наций
    Сборные Казахстана и Фарерских островов не смогли определить победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча...
  • Месси завершает международную карьеру: впереди прощальный матч с Бенином
    Месси завершает международную карьеру: впереди прощальный матч с Бенином
    Лионель Месси официально подтвердил завершение выступлений за сборную Аргентины. Свой последний матч в составе национальной команды 39-летний...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close