Беларусь минимально обыграла Финляндию в 4-м туре Лиги наций 

Сборная Беларуси одержала победу над Финляндией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона. Встреча команд Лиги C состоялась на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште и завершилась со счётом 1:0.

Решающий эпизод произошёл практически сразу после стартового свистка. Уже на первой минуте Артём Шуманский поразил ворота финской команды и вывел Беларусь вперёд. Нападающий, представляющий «Акрон» и национальную сборную Беларуси, стал автором единственного гола встречи.

Финляндия получила возможность быстро отыграться, однако увеличить преимущество белорусы также могли. На 15-й минуте в ворота соперника был назначен пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошёл защитник Захар Волков, но реализовать предоставленный шанс ему не удалось.

Несмотря на нереализованный пенальти, сборная Беларуси сохранила минимальное преимущество до окончания матча. Финляндии не удалось найти ответ на ранний гол Шуманского, поэтому финальный свисток зафиксировал победу белорусской команды — 1:0.

Следующий тур группового этапа Лиги наций команды проведут 12 ноября. Сборная Беларуси в этот день встретится с Сан-Марино, а Финляндия сыграет против Албании.

Действующим победителем Лиги наций остаётся сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы встретились с Испанией. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти Португалия победила со счётом 5:3.

Таким образом, Беларусь взяла три очка в противостоянии с Финляндией, а судьбу матча решил гол, забитый уже на первой минуте. Хозяева номинального поля смогли сохранить преимущество до финального свистка, несмотря на нереализованный пенальти в середине первого тайма.