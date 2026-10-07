Англия забила Чехии три гола и одержала крупную победу в Лиге наций 

Сборная Англии уверенно обыграла Чехию в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027. Встреча команд Лиги A состоялась сегодня, 6 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.

Англичане открыли счёт в середине первого тайма. На 27-й минуте защитник чешской сборной Владимир Цоуфал отправил мяч в собственные ворота, после чего команда Англии получила преимущество.

До перерыва хозяева смогли увеличить разницу. На 40-й минуте Гарри Кейн воспользовался своим моментом и забил второй мяч Англии. К началу второго тайма чешской команде уже необходимо было отыгрывать два гола.

Однако после возобновления игры ситуация для Чехии стала ещё сложнее. На 57-й минуте Кейн вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Этот гол установил окончательный результат встречи — 3:0.

Таким образом, Англия забила Чехии три мяча и завершила домашний матч без пропущенных голов. Одним из главных героев встречи стал Кейн, дважды отличившийся в течение 17 минут.

Следующий матч группового этапа Лиги наций сборная Англии проведёт 12 ноября. Соперником команды станет Хорватия. В этот же день Чехия встретится с Испанией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы встретились с Испанией. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти Португалия победила — 5:3.

Финальный свисток на «Уэмбли» зафиксировал уверенную победу Англии — 3:0. Цоуфал забил в свои ворота, а Кейн во втором и первом таймах по одному разу поразил ворота Чехии, оформив дубль.