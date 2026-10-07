«Арсенал» сохранил Артету: контракт с тренером продлён до 2030 года
«Арсенал» определился с будущим Микеля Артеты. Лондонский клуб официально объявил о продлении сотрудничества с испанским специалистом. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.
Решение распространяется не только на главного тренера. Вместе с Артетой новые контракты получили и представители его тренерского штаба, которые продолжат работать в клубе в ближайшие годы.
Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. До назначения на эту должность испанец не руководил командами на взрослом уровне. Его предыдущим местом работы был «Манчестер Сити», где специалист входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.
За время работы в Лондоне Артета успел сформировать команду, которая добилась серьёзных результатов на внутренней арене. Под его руководством «канониры» стали чемпионами английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.
К этому успеху добавились победа в Кубке Англии и три выигранных Суперкубка страны. Теперь испанскому тренеру предстоит продолжить работу с составом уже в рамках долгосрочного соглашения.
Таким образом, «Арсенал» не стал менять тренерский курс после успешного сезона. Руководство клуба продемонстрировало доверие к Артете, закрепив его будущее в Лондоне новым контрактом сразу на несколько лет.
44-летний специалист получил первую самостоятельную работу именно в «Арсенале». Теперь срок его сотрудничества с клубом продлён до 2030 года, а вместе с ним продолжит работу и сформированный им тренерский штаб.
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