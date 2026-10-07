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Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба

Дата публикации: 07-10-2026 22:48

Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба 

Будущее Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом. В клубе допускают, что аргентинский полузащитник может уйти из команды на фоне разбирательства по поводу возможного нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги. Об этом сообщает FullTime Report в социальной сети X.

Ситуация выглядит особенно неожиданно, поскольку ранее Фернандес заверял, что не собирается покидать «горожан» из-за возникших у клуба проблем. Теперь в «Манчестер Сити» не исключают противоположного сценария.

Аргентинец присоединился к английской команде только прошлым летом. Его переход состоялся из «Челси», а сумма сделки составила € 145 млн. Таким образом, Фернандес стал одним из наиболее дорогостоящих приобретений в истории клуба.

Стороны заключили долгосрочное соглашение. Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2031 года, однако действующие обязательства пока не гарантируют, что футболист проведёт в команде весь предусмотренный срок.

Теперь многое может зависеть от дальнейшего развития дела вокруг английского клуба. Если разбирательство приведёт к серьёзным последствиям для «Манчестер Сити», состав команды также может претерпеть изменения.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Фернандеса составляет € 100 млн. Эта оценка заметно ниже суммы, которую «Сити» заплатил за игрока при его переходе из «Челси».

На данный момент конкретных договорённостей о трансфере полузащитника нет. Речь идёт о возможном развитии событий, которое рассматривают внутри «Манчестер Сити». При этом ещё недавно сам Фернандес публично демонстрировал готовность продолжать карьеру в английском клубе, несмотря на сложившуюся вокруг команды ситуацию.

Теперь его дальнейшее пребывание в Манчестере оказалось под вопросом.

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