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Зидан назвал сильные стороны Камавинги и высоко оценил игру хавбека

Дата публикации: 07-10-2026 22:53

Зидан назвал сильные стороны Камавинги и высоко оценил игру хавбека 

Эдуард Камавинга получил поддержку Зинедина Зидана. Главный тренер сборной Франции высоко оценивает возможности полузащитника мадридского «Реала» и отдельно отмечает сочетание его физических и технических качеств. Об этом пишет Diario AS.

Одним из аргументов в пользу французского хавбека стала его статистика в матче Лиги наций против Бельгии. Встреча 4-го тура группового этапа состоялась на «Стад де Франс» и завершилась победой французской команды со счётом 4:1.

Камавинга уверенно действовал при работе с мячом. На половине поля соперника он выполнил 42 передачи, 41 из которых достигла адресата. Таким образом, точность его пасов составила 94%.

Полузащитник был полезен не только при развитии атак. За время матча Камавинга пять раз возвращал своей команде владение мячом, а также выиграл шесть единоборств. Эти показатели характеризуют его вклад сразу в нескольких компонентах игры.

Именно универсальность футболиста, судя по оценке Зидана, является одной из его главных особенностей. Камавинга способен эффективно работать как при контроле мяча, так и в ситуациях, когда необходимо отобрать его у соперника или быстро перейти из обороны в атаку.

Для 23-летнего игрока это особенно важно с учётом его роли в «Реале» и сборной Франции. Полузащитник постепенно получает всё больше ответственности, а его способность совмещать физическую мощь с техническим исполнением позволяет использовать его на разных участках поля.

Матч против Бельгии стал ещё одним подтверждением того, почему Камавинга продолжает получать высокие оценки. При 94-процентной точности передач на чужой половине поля француз также внёс заметный вклад в борьбу за мяч.

Зидан, в свою очередь, продолжает демонстрировать полное доверие к футболисту. По информации Diario AS, специалист видит в Камавинге редкое сочетание характеристик, способное сделать его важной фигурой французской команды в дальнейшем.

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