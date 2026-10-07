Тренер «Саутгемптона» получил условную дисквалификацию за шпионаж
Футбольная ассоциация Англии завершила разбирательство в отношении главного тренера «Саутгемптона» Тонды Эккерта. 33-летний специалист получил шестинедельную дисквалификацию, однако отбывать её непосредственно во время матчей ему не придётся.
Наказание является условным и будет действовать до завершения сезона-2027/2028. Кроме того, Эккерта обязали выплатить штраф в размере €33 тыс. Таким образом, тренер сможет продолжать руководить командой во время официальных встреч.
Причиной расследования стал так называемый «шпионский скандал». Эккерта обвинили в организации наблюдения за тренировочным процессом «Мидлсбро», «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун» в сезоне-2025/2026. Именно это дело стало одной из причин серьёзных последствий для «Саутгемптона», который в мае был исключён из финала плей-офф Чемпионшипа.
В клубе удовлетворены решением независимой комиссии и считают, что специалист получил достаточное наказание без необходимости отстранять его от работы.
Владелец «Саутгемптона» Драган Солак отметил, что команда уже понесла серьёзные потери из-за произошедшего. По его словам, клуб рассчитывает, что Эккерт сделал выводы из случившегося и теперь сможет полностью сосредоточиться на работе.
Руководство также продолжает высоко оценивать способности тренера. Солак назвал Эккерта одним из наиболее перспективных молодых специалистов Европы и выразил уверенность, что отсутствие новых разбирательств позволит ему сосредоточиться на подготовке команды к сезону.
Теперь Эккерт сможет продолжить работу на тренерском мостике «Саутгемптона», несмотря на вынесенное FA наказание.
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