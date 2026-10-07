03:06 ()
Свернуть список

Тренер «Саутгемптона» получил условную дисквалификацию за шпионаж

Дата публикации: 07-10-2026 22:56

Тренер «Саутгемптона» получил условную дисквалификацию за шпионаж 

Футбольная ассоциация Англии завершила разбирательство в отношении главного тренера «Саутгемптона» Тонды Эккерта. 33-летний специалист получил шестинедельную дисквалификацию, однако отбывать её непосредственно во время матчей ему не придётся.

Наказание является условным и будет действовать до завершения сезона-2027/2028. Кроме того, Эккерта обязали выплатить штраф в размере €33 тыс. Таким образом, тренер сможет продолжать руководить командой во время официальных встреч.

Причиной расследования стал так называемый «шпионский скандал». Эккерта обвинили в организации наблюдения за тренировочным процессом «Мидлсбро», «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун» в сезоне-2025/2026. Именно это дело стало одной из причин серьёзных последствий для «Саутгемптона», который в мае был исключён из финала плей-офф Чемпионшипа.

В клубе удовлетворены решением независимой комиссии и считают, что специалист получил достаточное наказание без необходимости отстранять его от работы.

Владелец «Саутгемптона» Драган Солак отметил, что команда уже понесла серьёзные потери из-за произошедшего. По его словам, клуб рассчитывает, что Эккерт сделал выводы из случившегося и теперь сможет полностью сосредоточиться на работе.

Руководство также продолжает высоко оценивать способности тренера. Солак назвал Эккерта одним из наиболее перспективных молодых специалистов Европы и выразил уверенность, что отсутствие новых разбирательств позволит ему сосредоточиться на подготовке команды к сезону.

Теперь Эккерт сможет продолжить работу на тренерском мостике «Саутгемптона», несмотря на вынесенное FA наказание.

Убрать неподтверждённые оценки руководства
Социальные комментарии Cackle
  • Зидан назвал сильные стороны Камавинги и высоко оценил игру хавбека
    Зидан назвал сильные стороны Камавинги и высоко оценил игру хавбека
    Эдуард Камавинга получил поддержку Зинедина Зидана. Главный тренер сборной Франции высоко оценивает возможности полузащитника мадридского «Реала» и...
  • «Ты творил историю»: «Барселона» обратилась к Месси после прощания со сборной
    «Ты творил историю»: «Барселона» обратилась к Месси после прощания со сборной
    «Барселона» не осталась в стороне после последнего матча Лионеля Месси за сборную Аргентины. Каталонский клуб опубликовал обращение к своему бывшему...
  • Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба
    Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба
    Будущее Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом. В клубе допускают, что аргентинский полузащитник может уйти из команды на фоне...
  • «Арсенал» сохранил Артету: контракт с тренером продлён до 2030 года
    «Арсенал» сохранил Артету: контракт с тренером продлён до 2030 года
    «Арсенал» определился с будущим Микеля Артеты. Лондонский клуб официально объявил о продлении сотрудничества с испанским специалистом. Новое...
  • Джеррард предрёк Жезушу увольнение после конфликта с Роналду
    Джеррард предрёк Жезушу увольнение после конфликта с Роналду
    Стивен Джеррард считает, что Жорже Жезуш может дорого заплатить за конфликт с Криштиану Роналду. Бывший капитан «Ливерпуля» прокомментировал...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close