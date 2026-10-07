«Ты творил историю»: «Барселона» обратилась к Месси после прощания со сборной

Дата публикации: 07-10-2026 22:50

«Барселона» не осталась в стороне после последнего матча Лионеля Месси за сборную Аргентины. Каталонский клуб опубликовал обращение к своему бывшему нападающему после встречи «альбиселесте» с Бенином.

В официальном аккаунте команды в социальной сети X представители «Барселоны» вспомнили один из важнейших эпизодов международной карьеры Месси и отметили его многолетние выступления за национальную команду.

«От золотой медали в Пекине в 2008 году до незабываемой карьеры — ты творил историю на каждом этапе пути вместе с «альбиселесте». Поздравляем, Лео: благодаря тебе футболка сборной Аргентины становится ещё более легендарной!» — говорится в сообщении «Барселоны».

Последний матч Месси за Аргентину состоялся в Буэнос-Айресе. На стадионе «Монументаль» команда встретилась с Бенином в товарищеской игре и завершила её убедительной победой — 3:0.

Сам капитан «альбиселесте» стал одним из главных действующих лиц встречи. Месси отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами, внеся непосредственный вклад во все три гола своей команды.

Теперь матч с Бенином стал последней игрой 39-летнего футболиста в форме национальной команды. Месси завершил международную карьеру после более чем двух десятилетий выступлений за Аргентину.

Для «Барселоны» эта история имеет особое значение. Именно в каталонском клубе Месси провёл значительную часть профессиональной карьеры и превратился в одного из самых узнаваемых футболистов мирового футбола.

Поздравление «Барселоны» прозвучало уже после того, как Месси поставил точку в выступлениях за сборную. Каталонцы отдельно подчеркнули его вклад в историю аргентинской национальной команды и роль, которую он сыграл в формировании её современной футбольной славы.