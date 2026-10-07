03:06 ()
Свернуть список

«Ты творил историю»: «Барселона» обратилась к Месси после прощания со сборной

Дата публикации: 07-10-2026 22:50

«Барселона» обратилась к Месси после прощания со сборной 

«Барселона» не осталась в стороне после последнего матча Лионеля Месси за сборную Аргентины. Каталонский клуб опубликовал обращение к своему бывшему нападающему после встречи «альбиселесте» с Бенином.

В официальном аккаунте команды в социальной сети X представители «Барселоны» вспомнили один из важнейших эпизодов международной карьеры Месси и отметили его многолетние выступления за национальную команду.

«От золотой медали в Пекине в 2008 году до незабываемой карьеры — ты творил историю на каждом этапе пути вместе с «альбиселесте». Поздравляем, Лео: благодаря тебе футболка сборной Аргентины становится ещё более легендарной!» — говорится в сообщении «Барселоны».

Последний матч Месси за Аргентину состоялся в Буэнос-Айресе. На стадионе «Монументаль» команда встретилась с Бенином в товарищеской игре и завершила её убедительной победой — 3:0.

Сам капитан «альбиселесте» стал одним из главных действующих лиц встречи. Месси отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами, внеся непосредственный вклад во все три гола своей команды.

Теперь матч с Бенином стал последней игрой 39-летнего футболиста в форме национальной команды. Месси завершил международную карьеру после более чем двух десятилетий выступлений за Аргентину.

Для «Барселоны» эта история имеет особое значение. Именно в каталонском клубе Месси провёл значительную часть профессиональной карьеры и превратился в одного из самых узнаваемых футболистов мирового футбола.

Поздравление «Барселоны» прозвучало уже после того, как Месси поставил точку в выступлениях за сборную. Каталонцы отдельно подчеркнули его вклад в историю аргентинской национальной команды и роль, которую он сыграл в формировании её современной футбольной славы.

Социальные комментарии Cackle
  • Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба
    Энцо Фернандес может покинуть «Манчестер Сити» из-за проблем клуба
    Будущее Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом. В клубе допускают, что аргентинский полузащитник может уйти из команды на фоне...
  • «Арсенал» сохранил Артету: контракт с тренером продлён до 2030 года
    «Арсенал» сохранил Артету: контракт с тренером продлён до 2030 года
    «Арсенал» определился с будущим Микеля Артеты. Лондонский клуб официально объявил о продлении сотрудничества с испанским специалистом. Новое...
  • Джеррард предрёк Жезушу увольнение после конфликта с Роналду
    Джеррард предрёк Жезушу увольнение после конфликта с Роналду
    Стивен Джеррард считает, что Жорже Жезуш может дорого заплатить за конфликт с Криштиану Роналду. Бывший капитан «Ливерпуля» прокомментировал...
  • Скалони расплакался перед прощанием Месси со сборной Аргентины
    Скалони расплакался перед прощанием Месси со сборной Аргентины
    Прощальный матч Лионеля Месси за сборную Аргентины оказался тяжёлым не только для самого футболиста, но и для главного тренера команды Лионеля...
  • Месси забил в 46-й национальной команде в своей карьере
    Месси забил в 46-й национальной команде в своей карьере
    Лионель Месси в последний раз вышел на поле в составе сборной Аргентины. Прощальной для 39-летнего капитана стала товарищеская встреча с Бенином,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close