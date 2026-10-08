Мбаппе отправился в Альпы после травмы и вызвал недовольство Моуринью 

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью остался недоволен тем, как Килиан Мбаппе распорядился свободным временем после возвращения из расположения сборной Франции. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на Marca.

Французский нападающий был вынужден досрочно покинуть национальную команду после повреждения, полученного в матче Лиги наций с Турцией. Мбаппе принёс своей сборной победу со счётом 1:0, забив единственный мяч встречи.

После возвращения в Мадрид форвард отправился в Париж. Там он провёл вечер в ночном клубе вместе со своей девушкой Эстер Экспосито. Позднее футболист уехал в Швейцарские Альпы, где устроил велосипедную прогулку.

Именно эта поездка, как утверждает источник, особенно не понравилась Моуринью. Португальский специалист считает велосипед неподходящим занятием для футболистов, которые восстанавливаются после повреждений, поскольку такая активность несёт дополнительный риск получить новую травму.

Недовольство тренера вызвало не только путешествие Мбаппе, но и его график возвращения в столицу Испании. По данным Marca, Моуринью также обратил внимание на то, что француз вернулся в Мадрид лишь в понедельник после тренировки.

Теперь Мбаппе предстоит продолжить восстановление в клубе. При этом действия форварда за пределами футбольного поля уже стали причиной недовольства главного тренера «Реала».