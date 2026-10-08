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Бывший глава «Золотого мяча» рассказал о попытке подкупа со стороны агента

Дата публикации: 08-10-2026 16:21

Бывший глава «Золотого мяча» рассказал о попытке подкупа со стороны агента 

Паскаль Ферре, ранее возглавлявший France Football и отвечавший за организацию премии «Золотой мяч», рассказал о попытке повлиять на результаты голосования со стороны одного из футбольных агентов.

По словам Ферре, представитель футболиста, попавшего в число номинантов на награду, предложил ему помочь своему клиенту в борьбе за главный индивидуальный приз. Агент сначала подробно рассказывал о достижениях своего подопечного, а затем попросил Ферре убедить членов жюри отдать предпочтение именно этому кандидату.

Ферре отказался выполнять просьбу. Однако на этом история не закончилась.

Во время встречи бывшему руководителю «Золотого мяча» пришлось ненадолго отойти от стола, чтобы ответить на телефонный звонок. Когда он вернулся, агента уже не было. При этом на столе остался конверт.

Ферре решил не выяснять его содержимое и передал находку сотрудникам на ресепшене. Что именно находилось внутри, он не знает. При этом, по его словам, впоследствии ему ещё несколько раз доводилось пересекаться с тем же агентом, но тот ни разу не возвращался к разговору и не объяснял, что было в оставленном конверте.

Очередная церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября 2026 года в Лондоне. Предстоящее мероприятие станет 70-й церемонией в истории престижной футбольной премии.

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