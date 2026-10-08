Фергюсон задумался, успеет ли увидеть новый стадион «Манчестер Юнайтед» 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о планах клуба построить новый стадион вместо «Олд Траффорд». В своей книге «Игры моей жизни» легендарный специалист признался, что сроки реализации проекта заставляют его задумываться о том, успеет ли он увидеть завершение строительства.

Фергюсон отметил, что после объявления клуба о намерении возвести новую арену невольно задумался о собственном возрасте. По словам бывшего тренера, ему хотелось бы увидеть момент, когда проект будет реализован.

«Надеюсь, строительство начнётся в ближайшее время, ведь если оно затянется на пять лет, мне будет уже под 90», — написал Фергюсон в книге.

При этом шотландец с юмором отметил, что в любом случае собирается присутствовать на церемонии, посвящённой новому стадиону «Манчестер Юнайтед».

«Так или иначе буду присутствовать на церемонии — лично или же мысленно», — приводит слова Фергюсона из книги The Touchline в социальной сети Х.

Фергюсон также признался, что время от времени задумывается о смерти. Размышления об этом возникли у него в том числе после объявления «Манчестер Юнайтед» о планах заменить исторический «Олд Траффорд» новой современной ареной.

Бывший наставник клуба руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и завершил тренерскую карьеру после сезона-2012/13.