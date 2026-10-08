Фергюсон задумался, успеет ли увидеть новый стадион «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о планах клуба построить новый стадион вместо «Олд Траффорд». В своей книге «Игры моей жизни» легендарный специалист признался, что сроки реализации проекта заставляют его задумываться о том, успеет ли он увидеть завершение строительства.
Фергюсон отметил, что после объявления клуба о намерении возвести новую арену невольно задумался о собственном возрасте. По словам бывшего тренера, ему хотелось бы увидеть момент, когда проект будет реализован.
«Надеюсь, строительство начнётся в ближайшее время, ведь если оно затянется на пять лет, мне будет уже под 90», — написал Фергюсон в книге.
При этом шотландец с юмором отметил, что в любом случае собирается присутствовать на церемонии, посвящённой новому стадиону «Манчестер Юнайтед».
«Так или иначе буду присутствовать на церемонии — лично или же мысленно», — приводит слова Фергюсона из книги The Touchline в социальной сети Х.
Фергюсон также признался, что время от времени задумывается о смерти. Размышления об этом возникли у него в том числе после объявления «Манчестер Юнайтед» о планах заменить исторический «Олд Траффорд» новой современной ареной.
Бывший наставник клуба руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и завершил тренерскую карьеру после сезона-2012/13.
«Ювентус» намерен сохранить Гульельмо Викарио на постоянной основе. Туринский клуб высоко оценил выступления голкипера после его перехода из...
«Ливерпуль» продолжает следить за будущим Майкла Олисе в «Баварии». Английский клуб готов перейти к активным действиям, если получит основания...
Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации испанского журналиста Франсуа Гальярдо, нападающий «Реала» готов...
«Манчестер Сити» на протяжении нескольких лет находился в поле зрения налоговых органов Великобритании. Financial Times сообщает, что...
Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в шестом туре английской Премьер-лиги. Специалист...