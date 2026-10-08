Линекер: Роналду заслуживает такого же красивого прощания, как Месси

Бывший капитан сборной Англии Гари Линекер высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушом.

Линекер отметил, что нынешние обстоятельства не должны стать главным воспоминанием о карьере португальского нападающего. По мнению экс-форварда сборной Англии, спустя несколько лет внимание будет сосредоточено прежде всего на достижениях Роналду и его статусе одного из величайших игроков своего поколения.

«Это немного грустно, потому что он был так великолепен. В конечном итоге, через пять или 10 лет никто не будет помнить об этом. Будем помнить только, каким великим он был», — сказал Линекер, которого цитирует Sky Sports News в социальной сети X.

Отдельно бывший капитан Англии вспомнил завершение международной карьеры Лионеля Месси. Прощание аргентинца со сборной, по мнению Линекера, получилось эмоциональным и красивым.

Именно такого завершения выступлений за национальную команду, считает англичанин, заслуживает и Роналду. Линекер выразил надежду, что история с конфликтом не станет финальной страницей карьеры португальца в сборной.

«Если посмотреть на прощание Месси со сборной Аргентины, оно было таким красивым. Думаю, Криштиану заслуживает того же», — отметил Линекер.

Роналду покинул расположение сборной Португалии после возникших разногласий с Жорже Жезушом. Инцидент произошёл после матча Лиги наций с Норвегией, который завершился победой португальцев со счётом 2:1.