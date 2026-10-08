Линекер: Роналду заслуживает такого же красивого прощания, как Месси
Бывший капитан сборной Англии Гари Линекер высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушом.
Линекер отметил, что нынешние обстоятельства не должны стать главным воспоминанием о карьере португальского нападающего. По мнению экс-форварда сборной Англии, спустя несколько лет внимание будет сосредоточено прежде всего на достижениях Роналду и его статусе одного из величайших игроков своего поколения.
«Это немного грустно, потому что он был так великолепен. В конечном итоге, через пять или 10 лет никто не будет помнить об этом. Будем помнить только, каким великим он был», — сказал Линекер, которого цитирует Sky Sports News в социальной сети X.
Отдельно бывший капитан Англии вспомнил завершение международной карьеры Лионеля Месси. Прощание аргентинца со сборной, по мнению Линекера, получилось эмоциональным и красивым.
Именно такого завершения выступлений за национальную команду, считает англичанин, заслуживает и Роналду. Линекер выразил надежду, что история с конфликтом не станет финальной страницей карьеры португальца в сборной.
«Если посмотреть на прощание Месси со сборной Аргентины, оно было таким красивым. Думаю, Криштиану заслуживает того же», — отметил Линекер.
Роналду покинул расположение сборной Португалии после возникших разногласий с Жорже Жезушом. Инцидент произошёл после матча Лиги наций с Норвегией, который завершился победой португальцев со счётом 2:1.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о планах клуба построить новый стадион вместо «Олд Траффорд». В своей книге...
«Ювентус» намерен сохранить Гульельмо Викарио на постоянной основе. Туринский клуб высоко оценил выступления голкипера после его перехода из...
«Ливерпуль» продолжает следить за будущим Майкла Олисе в «Баварии». Английский клуб готов перейти к активным действиям, если получит основания...
Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации испанского журналиста Франсуа Гальярдо, нападающий «Реала» готов...
«Манчестер Сити» на протяжении нескольких лет находился в поле зрения налоговых органов Великобритании. Financial Times сообщает, что...