Мареска отреагировал на финансовый скандал перед матчем с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска не считает финансовый скандал вокруг клуба фактором, который способен отвлечь его футболистов от подготовки к матчу с «Ливерпулем».
Перед встречей шестого тура АПЛ «Сити» оказался в центре внимания из-за разбирательства, связанного с возможными нарушениями финансовых правил чемпионата. Однако Мареска подчеркнул, что команда не намерена концентрироваться на событиях за пределами футбольного поля.
По словам специалиста, руководство клуба уже обозначило свою позицию по этому вопросу. Сам тренер сохраняет спокойствие и полностью доверяет «Манчестер Сити».
Мареска отметил, что футболисты понимают наличие повышенного внимания к клубу, но предпочитают заниматься исключительно тем, на что способны непосредственно влиять. Сейчас для команды это подготовка к предстоящей игре и попытка сохранить лидерство в чемпионате.
Наставник также рассказал о настроении игроков перед ближайшими матчами. По его словам, футболисты с нетерпением ждут следующего поединка, а дополнительную мотивацию им даёт положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице.
После пяти туров команда набрала 15 очков и занимает первое место в АПЛ. Теперь ей предстоит выезд на «Энфилд», где соперником станет «Ливерпуль».
«Игроки сосредоточены только на этом. Они знают, что мы можем контролировать только футбольную сторону вопроса — их совершенно не волнуют другие вещи», — сказал Мареска, которого цитирует официальный сайт клуба.
Тренер подчеркнул, что его подопечные хорошо понимают специфику своей профессии и не позволяют внешнему шуму влиять на подготовку. Главной задачей «Манчестер Сити» остаётся противостоять давлению «Ливерпуля» и вместе с болельщиками хозяев попытаться добиться победы на «Энфилде».
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