Стало известно, сколько «Ювентус» хочет получить за Йылдыза 

Кенан Йылдыз оказался в сфере интересов сразу двух лондонских клубов. За развитием ситуации вокруг 21-летнего вингера «Ювентуса» следят «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

При этом туринский клуб пока не определился, готов ли расстаться с одним из своих ключевых молодых игроков в ближайшее трансферное окно. Многое будет зависеть от конкретного предложения, которое поступит по футболисту.

Ди Марцио считает, что потенциальный трансфер Йылдыза в любом случае обойдётся покупателю значительно дороже €100 млн. По оценке журналиста, «Ювентус» может рассчитывать примерно на €150 млн.

«Если "Ювентус" и продаст его, то, безусловно, за девятизначную сумму. Конечно, не за €110 млн или €120 млн, а что-то ближе к €150 млн», — заявил Ди Марцио, которого цитирует Goal.

Таким образом, Йылдыз может стать одним из самых дорогих игроков следующего трансферного окна. По словам журналиста, именно турецкий футболист сейчас выглядит наиболее очевидным кандидатом на переход за сумму, превышающую €100 млн.

Действующий контракт вингера с «Ювентусом» рассчитан до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Йылдыза оценивается в €75 млн.

Теперь «Арсеналу» и «Тоттенхэму» предстоит учитывать финансовые требования туринской стороны, если лондонские клубы решат перейти от интереса к конкретному предложению.