Лунин и Асенсио оказались вне планов Моуринью в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в текущем сезоне. В список нежелательных для португальского специалиста попали голкипер Андрей Лунин и защитник Рауль Асенсио, сообщает Sport.es со ссылкой на The Athletic.
Оба игрока пока не получили игрового времени после начала сезона. Моуринью не видит для них роли в своей команде и рассматривает возможность расставания с футболистами в ближайшее трансферное окно.
Ситуация Асенсио осложняется финансовыми условиями его соглашения. Высокая зарплата защитника может стать серьёзным препятствием для потенциального перехода в другой клуб. При этом Моуринью публично поддержал испанца после перенесённой операции, однако это не изменило отношения тренера к его спортивным перспективам.
Что касается Лунина, то португальский специалист не рассматривает украинца ни в качестве долгосрочной альтернативы Тибо Куртуа, ни как второго голкипера команды. Поэтому в «Реале» готовы рассмотреть вариант с продажей вратаря.
Моуринью рассчитывает усилить состав уже зимой. Для этого клубу необходимо освободить места и бюджет, избавившись от игроков, которые практически не получают игрового времени.
Именно Лунин и Асенсио сейчас считаются главными кандидатами на уход. Однако реализовать такие трансферы будет непросто: оба футболиста недавно продлевали соглашения с мадридским клубом, а их высокие зарплаты могут ограничить круг потенциальных покупателей.
Таким образом, ближайшее зимнее окно может стать определяющим для будущего двух игроков «Реала», если Моуринью действительно получит возможность провести перестройку состава.
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