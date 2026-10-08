Лунин и Асенсио оказались вне планов Моуринью в «Реале» 

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в текущем сезоне. В список нежелательных для португальского специалиста попали голкипер Андрей Лунин и защитник Рауль Асенсио, сообщает Sport.es со ссылкой на The Athletic.

Оба игрока пока не получили игрового времени после начала сезона. Моуринью не видит для них роли в своей команде и рассматривает возможность расставания с футболистами в ближайшее трансферное окно.

Ситуация Асенсио осложняется финансовыми условиями его соглашения. Высокая зарплата защитника может стать серьёзным препятствием для потенциального перехода в другой клуб. При этом Моуринью публично поддержал испанца после перенесённой операции, однако это не изменило отношения тренера к его спортивным перспективам.

Что касается Лунина, то португальский специалист не рассматривает украинца ни в качестве долгосрочной альтернативы Тибо Куртуа, ни как второго голкипера команды. Поэтому в «Реале» готовы рассмотреть вариант с продажей вратаря.

Моуринью рассчитывает усилить состав уже зимой. Для этого клубу необходимо освободить места и бюджет, избавившись от игроков, которые практически не получают игрового времени.

Именно Лунин и Асенсио сейчас считаются главными кандидатами на уход. Однако реализовать такие трансферы будет непросто: оба футболиста недавно продлевали соглашения с мадридским клубом, а их высокие зарплаты могут ограничить круг потенциальных покупателей.

Таким образом, ближайшее зимнее окно может стать определяющим для будущего двух игроков «Реала», если Моуринью действительно получит возможность провести перестройку состава.