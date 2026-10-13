«Аль-Наср» победил «Нефтчи» в матче второго тура Лиги чемпионов АФК 

Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над узбекистанским «Нефтчи» из Ферганы в матче второго тура Западного региона Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола. Встреча состоялась в понедельник, 12 октября, в Эр-Рияде и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Полузащитник «Аль-Насра» Габриэл Анжело завершил атаку точным ударом и вывел саудовскую команду вперёд. Результативную передачу на свой счёт записал Наваф Аль-Бушал.

Перед перерывом хозяева увеличили преимущество. На 42-й минуте капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду воспользовался передачей Аймана Яхьи и отправил мяч в ворота «Нефтчи». Благодаря голу португальского нападающего саудовский клуб ушёл на перерыв, ведя со счётом 2:0.

В начале второго тайма узбекистанская команда сумела вернуть интригу в матч. На 51-й минуте форвард «Нефтчи» Алишер Одилов поразил ворота хозяев и сократил отставание до одного мяча. После этого у гостей появился шанс побороться за положительный результат.

Однако на 78-й минуте «Аль-Наср» восстановил комфортную разницу в счёте. Защитник «Нефтчи» Анвар Гофуров срезал мяч в собственные ворота, и автогол установил окончательный результат встречи — 3:1.

Таким образом, «Аль-Наср» добился домашней победы во втором туре Лиги чемпионов АФК. Габриэл Анжело открыл счёт, Роналду увеличил преимущество перед перерывом, а автогол Гофурова после гола Одилова помог хозяевам закрепить успех.

Саудовский клуб завершил встречу победой со счётом 3:1, тогда как «Нефтчи» не смог отыграться после двух пропущенных мячей в первом тайме.