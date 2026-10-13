Месси может вернуться на «Камп Ноу» для прощания с болельщиками
«Барселона» может организовать церемонию прощания с Лионелем Месси на стадионе «Камп Ноу» примерно через полтора года. Об этом заявил бывший член совета директоров каталонского клуба Тони Фрейша.
По словам экс-функционера, мероприятие уже запланировано. «Через полтора года на «Камп Ноу» пройдёт церемония прощания «Барселоны» с Лео Месси. Это подтверждённая информация», — приводит заявление Фрейши The Touchline в социальной сети X.
Месси — воспитанник «Барселоны» и один из самых известных футболистов в истории клуба. Аргентинец выступал за первую команду с 2004 по 2021 год, завоевав с каталонцами множество трофеев. За это время он стал ключевой фигурой команды и оставил заметный след в её истории.
Уход Месси из «Барселоны» состоялся в 2021 году. С тех пор аргентинец не проводил полноценного прощального мероприятия с болельщиками клуба на «Камп Ноу». Заявление Фрейши указывает на возможность такой церемонии в будущем, хотя конкретная дата и формат события пока не названы.
На прошлой неделе Месси также провёл прощальный матч за сборную Аргентины. Встреча завершилась победой аргентинцев над Бенином со счётом 3:0. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами.
Таким образом, возможная церемония в Барселоне станет отдельным событием, посвящённым его многолетней карьере в составе каталонского клуба. При этом подробности организации мероприятия и официальное подтверждение со стороны «Барселоны» в приведённом заявлении не представлены.
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