Флик отказался обсуждать эпизод с Гюлером в матче Ла Лиги
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал спорный эпизод с участием полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 4:1.
На 25-й минуте игры Гюлер отмахнулся от полузащитника «Севильи» Пеке в центральной части поля. Видеоассистенты арбитра (VAR) изучили момент, но не усмотрели нарушения правил.
«Это не моё дело», — приводит слова Флика AS.
После девяти туров «Реал» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с 14 очками располагается на шестой строчке.
Лидером чемпионата Испании остаётся «Барселона». Команда Флика заработала 27 очков.
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