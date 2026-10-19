Флик отказался обсуждать эпизод с Гюлером в матче Ла Лиги 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал спорный эпизод с участием полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 4:1.

На 25-й минуте игры Гюлер отмахнулся от полузащитника «Севильи» Пеке в центральной части поля. Видеоассистенты арбитра (VAR) изучили момент, но не усмотрели нарушения правил.

«Это не моё дело», — приводит слова Флика AS.

После девяти туров «Реал» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с 14 очками располагается на шестой строчке.

Лидером чемпионата Испании остаётся «Барселона». Команда Флика заработала 27 очков.