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Кварацхелия пообещал вернуться сильнее после серьёзной травмы в матче с «Барселоной»

Дата публикации: 21-10-2026 22:24

Кварацхелия пообещал вернуться сильнее после серьёзной травмы в матче с «Барселоной» 

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал эмоциональное обращение после того, как медицинское обследование выявило у него разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист получил повреждение 20 октября в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против «Барселоны», который завершился победой парижан со счётом 4:2.

Грузинский форвард поделился переживаниями по поводу случившегося, рассказав, что перед каждой игрой молился о том, чтобы завершить встречу без травм. Кварацхелия признался, что случившееся стало для него тяжёлым ударом, поскольку к противостоянию с каталонцами он подошёл в отличной физической форме.

«Многие спрашивали меня а некоторые даже высказывали такое мнение, что если бы все футболисты в мире молились, то каждый матч заканчивался бы вничью. Возможно, так оно и есть, но перед каждой игрой я молился богу о том, чтобы покинуть поле здоровым увы, тщетно. Прошло не так много времени, а вопрос всё не выходит у меня из головы: почему именно я?» написал футболист в социальной сети.

Кварацхелия также отметил, что чувствовал себя готовым к матчу с «Барселоной» как никогда прежде, но не мог предположить, что столкнётся с настолько серьёзным повреждением. При этом нападающий постарался найти в произошедшем смысл и заявил о готовности пройти через длительный и сложный процесс восстановления.

«Я никогда не жалел себя, более того, к этому матчу я был готов, пожалуй, лучше, чем к любому другому. Мне казалось, что я готов ко всему но только не к такому. И всё же я понимаю: бог выбрал меня. Если благодаря этому другие игроки на поле остались невредимы, то я готов выдержать предстоящие месяцы тяжёлого труда, боли и слёз», поделился Хвича.

В завершение обращения грузинский футболист пообещал приложить максимум усилий, чтобы вернуться на поле ещё сильнее. Он также поблагодарил всех, кто поддерживает его в этот непростой период.

«Я знаю, что должен вернуться ещё более сильным ради людей, которые всегда были рядом со мной. Я вас не подведу обещаю выложиться по максимуму. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи», заключил нападающий.

Теперь Кварацхелии предстоит длительное восстановление после серьёзной травмы колена. Сроки его возвращения к тренировкам и матчам в предоставленной информации не уточняются.

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