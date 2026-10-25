«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби и остался за пределами первой четвёрки
ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Московское дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилось со счётом 2:0. Армейцы решили исход встречи ещё в первом тайме, забив два мяча. Главным арбитром матча был Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Хозяева начали встречу максимально активно и открыли счёт уже на первой минуте. Кирилл Глебов воспользовался своим шансом и вывел ЦСКА вперёд, заставив «Спартак» с самого начала отыгрываться. Быстрый гол позволил армейцам действовать увереннее и искать возможности для увеличения преимущества.
На 24-й минуте преимущество ЦСКА стало двукратным. Форвард Тамерлан Мусаев отправил второй мяч в ворота красно-белых и укрепил позиции своей команды. К этому моменту армейцы уже вели 2:0, а «Спартаку» требовалось искать ответ на результативные действия соперника.
После второго гола счёт больше не менялся. Во второй половине встречи команды не смогли отличиться, и ЦСКА сохранил преимущество до финального свистка. Армейцы добились победы в принципиальном противостоянии и пополнили свой очковый запас.
После 12 сыгранных матчей ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» имеет в активе 23 очка и располагается на пятой строчке. Таким образом, победа позволила армейцам увеличить отрыв от принципиального соперника до двух очков.
В следующем туре ЦСКА 1 ноября проведёт выездной матч против «Оренбурга». «Спартак» в тот же день сыграет с «Локомотивом» на стадионе «РЖД Арена».
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