Девять трофеев за неполные два года: почему Кварацхелия выбрал ПСЖ
Грузинский вингер Хвича Кварацхелия в январе 2025 года мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, интерес к футболисту проявлял «Ливерпуль». Среди претендентов на игрока также был лондонский «Челси», однако в итоге нападающий предпочёл предложение «Пари Сен-Жермен» и перебрался во французский клуб из «Наполи».
Переход в ПСЖ стал для Кварацхелии новым этапом карьеры после выступлений в Италии. Парижане получили атакующего футболиста, способного действовать на фланге и обострять игру за счёт дриблинга и индивидуального мастерства. Несмотря на интерес со стороны английских клубов, грузинский игрок остановился на варианте с продолжением карьеры во Франции.
За неполные два года в составе парижан Кварацхелия успел выиграть девять трофеев. В числе его достижений — два титула победителя Лиги чемпионов УЕФА и два чемпионства Франции. Кроме того, вингер стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Таким образом, выбор в пользу ПСЖ оказался связан с успешным отрезком карьеры грузинского футболиста в Париже. За короткий период он собрал внушительную коллекцию командных наград, включая главные европейские клубные трофеи. Между тем, по сведениям Фабрицио Романо, ещё до переезда во Францию Кварацхелия мог оказаться в одном из ведущих клубов английского чемпионата.
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