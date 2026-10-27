Гарри Кейн получил «Золотой мяч» — 2026: награду вручил легендарный Роналдо

Дата публикации: 27-10-2026 01:59

«Бавария» получила нового обладателя главной индивидуальной награды мирового футбола: Гарри Кейн стал победителем голосования за «Золотой мяч» 2026 года. Торжественная церемония прошла в лондонском театре «Палладиум», где собрались представители футбольного мира. Приз английскому нападающему передал бывший бразильский форвард Роналдо.

Лондон впервые принял церемонию вручения «Золотого мяча». До этого награду неизменно вручали во Франции. Выбор британской столицы оказался символичным: именно английский футболист Стэнли Мэтьюз стал первым обладателем трофея в 1956 году.

Почему церемония впервые прошла за пределами Франции

За долгие годы «Золотой мяч» стал одной из самых узнаваемых индивидуальных наград в футболе. Поэтому перенос церемонии в другую страну стал заметным событием для поклонников игры. Организаторы выбрали Лондон не случайно: город связан с историей премии через имя Стэнли Мэтьюза, открывшего список её лауреатов.

В 1956 году английский футболист получил первую в истории награду, учреждённую французским журналом France Football. Спустя семь десятилетий церемония впервые состоялась за пределами Франции, а главным героем вечера оказался представитель английского футбола Гарри Кейн.

Роналдо вручил награду Гарри Кейну

Особым моментом церемонии стала передача трофея победителю. Награду Кейн получил из рук Роналдо — одного из самых известных бразильских нападающих в истории футбола. Такое вручение добавило событию символизма: легенда мирового футбола поздравила форварда «Баварии» с получением престижного индивидуального приза.

Для Кейна победа стала важной вехой в карьере. «Золотой мяч» выделяет игрока среди сильнейших футболистов мира и закрепляет его имя в истории награды. Сам факт вручения трофея в Лондоне придал церемонии дополнительный интерес для английских болельщиков.

Что нужно знать о «Золотом мяче»

Премию ежегодно присуждает французское издание France Football. Её обладателя определяют по итогам календарного года, оценивая выступления футболистов на клубном и международном уровнях. За десятилетия существования награда превратилась в один из главных символов личного признания в профессиональном футболе.

В 2025 году «Золотой мяч» достался нападающему «Пари Сен-Жермен» Усману Дембеле. Год спустя список победителей пополнил Гарри Кейн, представляющий мюнхенскую «Баварию». Церемония 2026 года запомнится не только именем лауреата, но и историческим местом проведения: впервые за всю историю премии награду вручили за пределами Франции.