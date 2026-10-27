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Коритиба - Гремио 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 32-й тур
Коритиба
2-й тайм, 66'
0 : 0
Гремио

  • 40'
    Тинга
0'
45'
90'
    Коритиба
    Гремио
    10
    Удары
    9
    8
    Нарушения
    12
    5
    Угловые
    7
    0
    Вне игры
    1
    5
    Сейвы
    4
    Удары
    10
    Всего
    9
    4
    В створ
    5
    4
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Заблокировано
    1
    7
    Удары из штрафной
    7
    3
    Удары из-за штрафной
    2
    47%
    Владение мячом
    53%
    Пасы
    240
    Всего
    262
    190
    Точные
    208
    79%
    Точные %
    79%
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    на матч
    Составы команд
    Коритиба
    Куритиба
    Гремио
    Порту-Алегри
    1БразилияврПедро Мориско
    2Бразилиязщ Тинга
    23Бразилиязщ Tiago
    55Бразилиязщ Jacy
    26БразилиязщБруно Мело
    5УругвайпзНиколас Фонсека
    19КолумбияпзСебастьян Гомес
    18БразилияпзPaulo Roberto
    10Португалиянп Жозуэ
    7УругвайнпХоакин Лавега
    32БразилиянпПедро Роша
    60'
    77БразилияпзБрено Энрике
    60'
    1Бразилиявр Вевертон
    27БразилиязщDiego Caito
    6'
    2ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
    59'
    6Бразилиязщ Gustavo Martins
    82Бразилиязщ Wallace
    23Бразилиязщ Марлон
    8ПерузщЭрик Норьега
    20ПарагвайпзМатиас Вильясанти
    7АргентинапзКристиан Павон
    59'
    9БельгияпзФрансис Амузу
    95БразилиянпКарлос Винисиус
    18Бразилиязщ Joao Pedro
    6'
    99КолумбияпзJose Enamorado
    59'
    10ХорватияпзФилип Кровинович
    59'
    Запасные
    13Бразилиявр Кейллер
    14АргентиназщФабрисио Бустос
    6БразилиязщФелипе Жонатан
    3Бразилиязщ Майкон
    4БразилиязщРодриго Моледо
    25Бразилияпз Ришард
    50Бразилияпз Tissi
    36БразилияпзVini Paulista
    99БразилияпзRodrigo Rodrigues
    17УругвайнпБрайан Окампо
    28Бразилиянп Фабиньо
    12БразилияврGabriel Grando
    3БразилиязщВагнер Леонардо
    14БразилиязщМаркос Роша
    38БразилиязщКайо Паулиста
    17Бразилияпз Dodi
    50БразилияпзBernardo Zortea
    11Бразилияпз Тете
    22ДаниянпМартин Брейтуэйт
    30БразилиянпМатеус Насименто
    Главные тренеры
    БразилияМано Менезес
    ПортугалияЛуиш Каштру
    ПортугалияЛуиш Каштру
    История личных встреч
    26.04.2026 Бразилия — Серия А 13-й тур Гремио1 : 0Коритиба
    02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Коритиба1 : 2Гремио
    25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Гремио5 : 1Коритиба
    31.01.2021 Бразилия - Серия А 33-й тур Коритиба1 : 1Гремио
    08.10.2020 Бразилия - Серия А 14-й тур Гремио2 : 1Коритиба
    16.10.2017 Бразилия - Серия А 28-й тур Коритиба0 : 1Гремио
    23.06.2017 Бразилия - Серия А 9-й тур Гремио2 : 0Коритиба
    08.09.2016 Бразилия - Серия А 23-й тур Коритиба4 : 0Гремио
    30.05.2016 Бразилия - Серия А 4-й тур Гремио2 : 0Коритиба
    30.08.2015 Бразилия - Серия А 21-й тур Гремио0 : 0Коритиба
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Палмейрас3269
    2 Фламенго3167
    3 Крузейро3254
    4 Атлетико Паранаэнсе3254
    5 Флуминенсе3251
    6 Атлетико Минейро3150
    7 Баия3250
    8 Сантос3246
    9 Сан-Паулу3243
    10 Ред Булл Брагантино3241
    11 Ботафого3239
    12 Коритиба3139
    13 Васко да Гама3138
    14 Витория3238
    15 Мирасол3237
    16 Интернасьонал3235
    17
    Зона вылета
    		Коринтианс3233
    18
    Зона вылета
    		Гремио3131
    19
    Зона вылета
    		Ремо3226
    20
    Зона вылета
    		Шапекоэнсе3121
    Кто победит?
    Голосование закрыто
    3 голосов болельщиков
    Коритиба
    67%
    Ничья
    0%
    Гремио
    33%

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