Коритиба - Гремио 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 32-й тур
2-й тайм, 66'
0 : 0
- 40'Тинга
0'
45'
90'
Коритиба
Гремио
10
Удары
9
8
Нарушения
12
5
Угловые
7
0
Вне игры
1
5
Сейвы
4
Удары
10
Всего
9
4
В створ
5
4
Удары мимо ворот
3
2
Заблокировано
1
7
Удары из штрафной
7
3
Удары из-за штрафной
2
47%
Владение мячом
53%
Пасы
240
Всего
262
190
Точные
208
79%
Точные %
79%
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Коритиба
Куритиба
Гремио
Порту-Алегри
|1
|вр
|Педро Мориско
|2
|зщ
|Тинга
|23
|зщ
|Tiago
|55
|зщ
|Jacy
|26
|зщ
|Бруно Мело
|5
|пз
|Николас Фонсека
|19
|пз
|Себастьян Гомес
|18
|пз
|Paulo Roberto
|10
|нп
|Жозуэ
|7
|нп
|Хоакин Лавега
|32
|нп
|Педро Роша
60'
|77
|пз
|Брено Энрике
60'
|1
|вр
|Вевертон
|27
|зщ
|Diego Caito
6'
|2
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
59'
|6
|зщ
|Gustavo Martins
|82
|зщ
|Wallace
|23
|зщ
|Марлон
|8
|зщ
|Эрик Норьега
|20
|пз
|Матиас Вильясанти
|7
|пз
|Кристиан Павон
59'
|9
|пз
|Франсис Амузу
|95
|нп
|Карлос Винисиус
|18
|зщ
|Joao Pedro
6'
|99
|пз
|Jose Enamorado
59'
|10
|пз
|Филип Кровинович
59'
Запасные
|13
|вр
|Кейллер
|14
|зщ
|Фабрисио Бустос
|6
|зщ
|Фелипе Жонатан
|3
|зщ
|Майкон
|4
|зщ
|Родриго Моледо
|25
|пз
|Ришард
|50
|пз
|Tissi
|36
|пз
|Vini Paulista
|99
|пз
|Rodrigo Rodrigues
|17
|нп
|Брайан Окампо
|28
|нп
|Фабиньо
|12
|вр
|Gabriel Grando
|3
|зщ
|Вагнер Леонардо
|14
|зщ
|Маркос Роша
|38
|зщ
|Кайо Паулиста
|17
|пз
|Dodi
|50
|пз
|Bernardo Zortea
|11
|пз
|Тете
|22
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|30
|нп
|Матеус Насименто
Главные тренеры
|Мано Менезес
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
История личных встреч
|26.04.2026
|Бразилия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|25.06.2023
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|5 : 1
|31.01.2021
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|08.10.2020
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|16.10.2017
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|23.06.2017
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|08.09.2016
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|30.05.2016
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2015
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|32
|69
|2
|Фламенго
|31
|67
|3
|Крузейро
|32
|54
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|54
|5
|Флуминенсе
|32
|51
|6
|Атлетико Минейро
|31
|50
|7
|Баия
|32
|50
|8
|Сантос
|32
|46
|9
|Сан-Паулу
|32
|43
|10
|Ред Булл Брагантино
|32
|41
|11
|Ботафого
|32
|39
|12
|Коритиба
|31
|39
|13
|Васко да Гама
|31
|38
|14
|Витория
|32
|38
|15
|Мирасол
|32
|37
|16
|Интернасьонал
|32
|35
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|32
|33
| 18
Зона вылета
|Гремио
|31
|31
| 19
Зона вылета
|Ремо
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|31
|21
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