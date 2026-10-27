Краснодар - Динамо М 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа B. 5-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Краснодар Краснодар Динамо М Москва Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Сандро Шварц История личных встреч 19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 0 : 1 11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1 07.05.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 0 6 : 5 08.04.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 0 10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 0 30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 0 : 0 4 : 2 13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 0 : 4 02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0 24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0 21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 4 10 2 Оренбург 4 7 3 Рубин 4 4 4 Родина 4 3 Группа B № Команда И О 1 Динамо М 4 9 2 Краснодар 4 7 3 Ахмат 4 4 4 Факел 4 4 Группа C № Команда И О 1 Зенит 4 11 2 Балтика 4 6 3 Крылья Советов 4 6 4 Динамо Мх 4 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 4 9 2 Акрон 4 7 3 ЦСКА 4 5 4 Локомотив М 4 3