Краснодар - Динамо М 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сандро Шварц
История личных встреч
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.05.2026
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0 6 : 5
|08.04.2026
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 4 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|4
|7
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|4
|9
|2
|Краснодар
|4
|7
|3
|Ахмат
|4
|4
|4
|Факел
|4
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
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