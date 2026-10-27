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Краснодар - Динамо М 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Краснодар
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 1Краснодар
11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 1Краснодар
07.05.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар0 : 0 6 : 5Динамо М
08.04.2026 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М0 : 0Краснодар
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Динамо М1 : 0Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2Динамо М
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4Краснодар
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург47
3 Рубин44
4 Родина43
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М49
2 Краснодар47
3 Ахмат44
4 Факел44
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Краснодар
67%
Ничья
0%
Динамо М
33%

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