Флитвуд Таун - Арсенал 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Хайбери (Флитвуд, Англия), вместимость: 5327 27 Октября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги , 1/8 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Флитвуд Таун Флитвуд Арсенал Лондон Главные тренеры Микель Артета История личных встреч 16.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0 25.08.2026 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 4 : 0 08.08.2026 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 0 09.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 0 06.12.2025 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 2 4 : 2 Турнирная таблица 1-й раунд Бристоль Сити Уолсолл 0 : 1 Вулверхэмптон Порт Вейл 3 : 0 Уиком Уондерерс Стивенидж 1 : 2 Мидлсбро Рексем 1 : 0 Кембридж Юнайтед Барнет 2 : 1 Куинз Парк Рейнджерс Миллуолл 1 : 1 0 : 2 Сток Сити Олдхэм Атлетик 2 : 0 Кру Александра Аккрингтон Стэнли 2 : 1 Шеффилд Уэнсдей Болтон Уондерерс 1 : 0 Дерби Каунти Линкольн Сити 1 : 2 Лестер Сити Нортгемптон Таун 1 : 0 Гримсби Таун Блэкпул 1 : 3 Бёртон Альбион Блэкберн Роверс 1 : 2 Вест Хэм Юнайтед Портсмут 3 : 1 Престон Норт Энд Хаддерсфилд Таун 1 : 1 4 : 3 Барнсли Уиган Атлетик 1 : 1 6 : 5 Брэдфорд Сити Рочдейл 2 : 0 Солфорд Сити Шрусбери Таун 1 : 1 3 : 4 Норвич Сити Милтон-Кинс Донс 4 : 1 Флитвуд Таун Честерфилд 1 : 0 Гиллингем Лутон Таун 0 : 3 Бёрнли Ноттс Каунти 1 : 1 4 : 3 Лейтон Ориент Оксфорд Юнайтед 2 : 0 Суонси Сити Бирмингем Сити 0 : 1 Уимблдон Ньюпорт Каунти 1 : 1 5 : 4 Бромли Рединг 1 : 1 4 : 5 Уотфорд Кроули Таун 1 : 0 Стокпорт Каунти Донкастер Роверс 1 : 1 4 : 5 Бристоль Роверс Питерборо Юнайтед 0 : 1 Кардифф Сити Суиндон Таун 3 : 2 Ротерхэм Юнайтед Вест Бромвич Альбион 1 : 4 Челтнем Таун Чарльтон Атлетик 1 : 3 Колчестер Юнайтед Саутгемптон 0 : 2 Мэнсфилд Таун Шеффилд Юнайтед 0 : 3 Плимут Аргайл Эксетер Сити 2 : 0 2-й раунд Кардифф Сити Норвич Сити 1 : 2 Донкастер Роверс Мидлсбро 1 : 3 Ипсвич Таун Лестер Сити 3 : 1 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 0 : 2 Блэкпул Линкольн Сити 1 : 4 Блэкберн Роверс Шеффилд Юнайтед 1 : 2 Флитвуд Таун Шрусбери Таун 4 : 0 Барнсли Кру Александра 3 : 2 Уолсолл Лейтон Ориент 0 : 0 5 : 6 Стивенидж Рединг 0 : 3 Кембридж Юнайтед Миллуолл 0 : 1 Саутгемптон Вест Хэм Юнайтед 1 : 4 Уотфорд Питерборо Юнайтед 1 : 5 Плимут Аргайл Ковентри Сити 2 : 4 Сток Сити Халл Сити 1 : 1 4 : 5 Бирмингем Сити Брентфорд 1 : 6 Ноттингем Форест Лидс Юнайтед 0 : 2 Ньюкасл Юнайтед Вест Бромвич Альбион 3 : 2 Брэдфорд Сити Бёрнли 0 : 0 4 : 2 Тоттенхэм Хотспур Чарльтон Атлетик 5 : 1 Престон Норт Энд Эвертон 0 : 4 Челси Лутон Таун 2 : 0 Фулхэм Уимблдон 3 : 0 1/16 финала Лейтон Ориент Брэдфорд Сити 1 : 3 Борнмут Линкольн Сити 4 : 0 Сандерленд Халл Сити 1 : 0 Кристал Пэлас Мидлсбро 3 : 0 Миллуолл Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Челси Лидс Юнайтед 6 : 3 Питерборо Юнайтед Барнсли 3 : 3 7 : 6 Вест Хэм Юнайтед Фулхэм 2 : 3 Рединг Брентфорд 1 : 2 Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Ипсвич Таун Арсенал 2 : 4 Флитвуд Таун Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Эвертон Вулверхэмптон 1 : 0 Ковентри Сити Астон Вилла 1 : 3 Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 3 Манчестер Сити Норвич Сити 5 : 0 1/8 финала Брэдфорд Сити Питерборо Юнайтед Флитвуд Таун Арсенал Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Сандерленд Брентфорд Борнмут Астон Вилла Фулхэм Кристал Пэлас Ливерпуль Челси Эвертон Ньюкасл Юнайтед