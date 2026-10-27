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Боруссия Д - Вердер 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Боруссия Д
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
09.10.2026 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия Д2 : 2Вердер
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Боруссия Д3 : 0Вердер
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия Д2 : 2Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0Боруссия Д
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 1Вердер
Турнирная таблица
1-й раунд
Санкт-Тёнис
Айнтрахт Ф
0 : 11
Вальдхоф
Кайзерслаутерн
0 : 1 ДВ
Пройссен Мюнстер
Карлсруэ
1 : 2
Ганза Р
Штутгарт
0 : 4
Веен
Байер
0 : 4
Энерги
Аугсбург
0 : 2
Дуйсбург
Эльферсберг
1 : 3
Ганза Л
Вердер
0 : 3
Хемелинген
Ганновер-96
1 : 9
Виктория 1904
Нюрнберг
1 : 1 4 : 5
Эрцгебирге
Хоффенхайм
0 : 4
Саарбрюккен
Герта
1 : 1 2 : 4
Мюнхен-1860
Хольштайн
0 : 2
Зонненхоф Гроссаспах
Арминия
2 : 2 3 : 0
Айнтрахт Трир
РБ Лейпциг
0 : 6
Гройтер Фюрт
Бохум
1 : 2
Еддело
Хайденхайм
5 : 2
Кришов
Майнц
0 : 9
Вестфалия Ринерн
Динамо Др
0 : 6
Балингер
Магдебург
0 : 4
Карл Цейсс
Дармштадт 98
1 : 2
Шотт
Боруссия М
0 : 5
Айнтрахт Б
Унион
2 : 4
Рот-Вайсс Эс
Санкт-Паули
2 : 0
Феникс Любек
Падерборн 07
2 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 5
Ферль
Гамбург
0 : 3
Альтглинике
Вольфсбург
3 : 3 5 : 6
Вюрцбургер Киккерс
Кёльн
1 : 2
Галлешер
Шальке-04
2 : 5 ДВ
ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
0 : 5
Оснабрюк
Бавария
1 : 4
1/16 финала
Гамбург
Айнтрахт Ф
27.10
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
27.10
Зонненхоф Гроссаспах
Аугсбург
27.10
Бохум
Майнц
27.10
Кёльн
Унион
27.10
Эльферсберг
Дармштадт 98
27.10
Боруссия Д
Вердер
27.10
Боруссия М
Карлсруэ
27.10
Динамо Др
Шальке-04
28.10
Еддело
Герта
28.10
Фрайбург
Вольфсбург
28.10
Падерборн 07
Штутгарт
28.10
Хольштайн
Хоффенхайм
28.10
Ганновер-96
Кайзерслаутерн
28.10
Бавария
Магдебург
28.10
Байер
Нюрнберг
28.10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Боруссия Д
100%
Ничья
0%
Вердер
0%

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