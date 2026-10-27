Боруссия Д - Вердер 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365 27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии , 1/16 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Боруссия Д Дортмунд Вердер Бремен Главные тренеры Нико Ковач История личных встреч 09.10.2026 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 2 16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2 13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 0 25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2 31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 0 09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2 20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 1 : 0 11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 2 20.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 3 18.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 1 Турнирная таблица 1-й раунд Санкт-Тёнис Айнтрахт Ф 0 : 11 Вальдхоф Кайзерслаутерн 0 : 1 ДВ Пройссен Мюнстер Карлсруэ 1 : 2 Ганза Р Штутгарт 0 : 4 Веен Байер 0 : 4 Энерги Аугсбург 0 : 2 Дуйсбург Эльферсберг 1 : 3 Ганза Л Вердер 0 : 3 Хемелинген Ганновер-96 1 : 9 Виктория 1904 Нюрнберг 1 : 1 4 : 5 Эрцгебирге Хоффенхайм 0 : 4 Саарбрюккен Герта 1 : 1 2 : 4 Мюнхен-1860 Хольштайн 0 : 2 Зонненхоф Гроссаспах Арминия 2 : 2 3 : 0 Айнтрахт Трир РБ Лейпциг 0 : 6 Гройтер Фюрт Бохум 1 : 2 Еддело Хайденхайм 5 : 2 Кришов Майнц 0 : 9 Вестфалия Ринерн Динамо Др 0 : 6 Балингер Магдебург 0 : 4 Карл Цейсс Дармштадт 98 1 : 2 Шотт Боруссия М 0 : 5 Айнтрахт Б Унион 2 : 4 Рот-Вайсс Эс Санкт-Паули 2 : 0 Феникс Любек Падерборн 07 2 : 4 Фортуна Фрайбург 1 : 5 Ферль Гамбург 0 : 3 Альтглинике Вольфсбург 3 : 3 5 : 6 Вюрцбургер Киккерс Кёльн 1 : 2 Галлешер Шальке-04 2 : 5 ДВ ХЕБК Гамбург Боруссия Д 0 : 5 Оснабрюк Бавария 1 : 4 1/16 финала Гамбург Айнтрахт Ф Рот-Вайсс Эс РБ Лейпциг Зонненхоф Гроссаспах Аугсбург Бохум Майнц Кёльн Унион Эльферсберг Дармштадт 98 Боруссия Д Вердер Боруссия М Карлсруэ Динамо Др Шальке-04 Еддело Герта Фрайбург Вольфсбург Падерборн 07 Штутгарт Хольштайн Хоффенхайм Ганновер-96 Кайзерслаутерн Бавария Магдебург Байер Нюрнберг