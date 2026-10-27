Массовая драка омрачила победу «Галатасарая» над «Фенербахче» в стамбульском дерби
Матч девятого тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче» завершился не только победой хозяев, но и массовой потасовкой. Принципиальное противостояние состоялось на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Команда хозяев выиграла со счётом 2:1, а встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Атиллой Караогланом.
Осимхен принёс «Галатасараю» победу
Главным героем встречи стал нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, который дважды поразил ворота соперника в первом тайме. Форвард открыл счёт на 29-й минуте, а незадолго до перерыва, на 44-й, оформил дубль.
После перерыва «Фенербахче» попытался изменить ход игры. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи сократил отставание, вернув интригу в дерби. Однако гости не смогли забить второй мяч, и «Галатасарай» сохранил преимущество до финального свистка.
После матча страсти вышли за пределы футбола
Несмотря на завершение встречи, эмоциональное напряжение не спало: матч закончился массовой дракой. Подробности причин конфликта и участников потасовки в предоставленной информации не уточняются. Сам инцидент омрачил принципиальное противостояние двух стамбульских клубов.
Батраков провёл на поле 80 минут
Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» и провёл на поле 80 минут. Результативными действиями футболист не отметился, однако его команда сумела добиться важной победы в одном из главных матчей чемпионата.
После девяти туров «Галатасарай» набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. «Фенербахче» с 16 баллами располагается на пятой позиции.
В следующем туре «Галатасарай» 30 октября сыграет на выезде с «Коньяспором». «Фенербахче» на следующий день примет «Гёзтепе» на своём поле.
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