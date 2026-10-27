Маяк Сарны - Харьков 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
Маяк Сарны
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|10.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|05.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 0
Кто победит?
3 голосов болельщиков