Факел - Ахмат 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа B. 5-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Факел Воронеж Ахмат Грозный Главные тренеры Алексей Васильевич Ребко (и.о.) Станислав Саламович Черчесов История личных встреч 18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 2 : 1 10.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 0 05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0 18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 3 25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0 04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 2 16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1 24.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1 06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 3 : 3 21.09.2016 Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 4 10 2 Оренбург 4 7 3 Рубин 4 4 4 Родина 4 3 Группа B № Команда И О 1 Динамо М 4 9 2 Краснодар 4 7 3 Ахмат 4 4 4 Факел 4 4 Группа C № Команда И О 1 Зенит 4 11 2 Балтика 4 6 3 Крылья Советов 4 6 4 Динамо Мх 4 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 4 9 2 Акрон 4 7 3 ЦСКА 4 5 4 Локомотив М 4 3