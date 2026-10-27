Факел - Ахмат 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|4
|7
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|4
|9
|2
|Краснодар
|4
|7
|3
|Ахмат
|4
|4
|4
|Факел
|4
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
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