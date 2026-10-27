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Факел - Ахмат 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Факел
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
10.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0Ахмат
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел0 : 0Ахмат
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Ахмат2 : 3Факел
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Факел2 : 0Ахмат
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2Факел
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1Ахмат
24.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург47
3 Рубин44
4 Родина43
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М49
2 Краснодар47
3 Ахмат44
4 Факел44
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Факел
50%
Ничья
0%
Ахмат
50%

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