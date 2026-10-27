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Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
Санта-Клара
Санта-Клара
1 : 2
Бенфика
Бенфика
События матча Санта-Клара - Бенфика
-5'
Marco Silva
8'
Александер Ба
32'
Луис Фернандо (1 - 0)Пенальти
36'
Эмануэль Фернандеш
40'
Педро Пачеко
46'
Андреас Шельдеруп / Георгий Судаков
46'
Доди Лукебакио / Рафа Силва
59'
Вангелис Павлидис
62'
Вангелис Павлидис (1 - 1)
67'
Велинтон Велинтон Торрао / Бреннер
68'
Джанлука Престианни (1 - 2)
74'
Фредрик Эурснес
75'
Жуан Васконселуш / Даниэль Боржес
82'
Алессандро Чиркати / Томаш Араужо
82'
Джон Дуран / Вангелис Павлидис
85'
Лео Жако / Лукас Соарес
85'
Витиньо / Педру Феррейра
88'
Сэмюэл Даль
89'
Джон Дуран
90'
Гильерме Ромао
90'
Ману Силва / Джанлука Престианни
90'
Жуан Васконселуш
90'
Джон ДуранПрямое удаление
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
1Бразилиявр Лукас
42БразилиязщЛукас Соарес
86'
4ПортугалиязщПедру Пашеку
21ПортугалиязщEmanuel Moreira
5БразилиязщГильерме Ромао
20ПортугалияпзТьягу Рибейру
6ПортугалияпзПедру Феррейра
85'
10Бразилияпз Brenner
67'
41БразилияпзDaniel Borges
75'
70Бразилиянп Vinicius
7Бразилиянп Luis
11Бразилиянп Welinton
67'
17ПортугалияпзЖоау Вашкунселуш
75'
22Бразилияпз Vitinho
85'
73БразилияLeo Jaco
86'
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
82'
26ШвециязщСамуэль Даль
2ФранциязщКлеман Лангле
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
27ПортугалияпзРафаэл Силва
46'
25АргентинапзДжанлука Престианни
90+1'
10УкраинапзГеоргий Судаков
46'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
82'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
46'
11БельгияпзДоди Лукебакио
46'
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
82'
22КолумбиянпДжон Дуран
82'
16ПортугалиязщМануэл Силва
90+1'
Запасные
12Бразилиявр Neneca
3БразилиязщHenrique Silva
19Бразилиязщ Ythallo
99Бразилияпз Sorriso
18ПортугалияAfonso Duarte
25ПортугалияFrederico Silva
81Буркина-ФасоSeydou Fofana
80ПортугалияTiago Duarte
1УкраинаврАнатолий Трубин
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
62ПортугалиязщЖозе Нету
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
88ПортугалияпзТьягу Фрейташ
72Португалиянп Анизиу
33БразилияGabriel Indio
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Luis
1:0
32'
Вангелис Павлидис
Джанлука Престианни
1:1
62'
Джанлука Престианни
1:2
68'
Наказания
Александр Бах
8'
Emanuel Moreira
35'
Педру Пашеку
40'
Вангелис Павлидис
59'
Фредрик Эурснес
74'
Самуэль Даль
88'
Джон Дуран
89'
Гильерме Ромао
90'
Жоау Вашкунселуш
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Санта-Клара - Бенфика, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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