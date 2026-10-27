Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
Санта-Клара
1 : 2
Бенфика
События матча Санта-Клара - Бенфика
-5'
Marco Silva
8'
Александер Ба
32'
⚽
Луис Фернандо (1 - 0)Пенальти
36'
Эмануэль Фернандеш
40'
Педро Пачеко
46'
⇄
Андреас Шельдеруп / Георгий Судаков
46'
⇄
Доди Лукебакио / Рафа Силва
59'
Вангелис Павлидис
62'
⚽
Вангелис Павлидис (1 - 1)
67'
⇄
Велинтон Велинтон Торрао / Бреннер
68'
⚽
Джанлука Престианни (1 - 2)
74'
Фредрик Эурснес
75'
⇄
Жуан Васконселуш / Даниэль Боржес
82'
⇄
Алессандро Чиркати / Томаш Араужо
82'
⇄
Джон Дуран / Вангелис Павлидис
85'
⇄
Лео Жако / Лукас Соарес
85'
⇄
Витиньо / Педру Феррейра
88'
Сэмюэл Даль
89'
Джон Дуран
90'
Гильерме Ромао
90'
⇄
Ману Силва / Джанлука Престианни
90'
Жуан Васконселуш
90'
Джон ДуранПрямое удаление
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Лукас
|42
|зщ
|Лукас Соарес
86'
|4
|зщ
|Педру Пашеку
|21
|зщ
|Emanuel Moreira
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|20
|пз
|Тьягу Рибейру
|6
|пз
|Педру Феррейра
85'
|10
|пз
|Brenner
67'
|41
|пз
|Daniel Borges
75'
|70
|нп
|Vinicius
|7
|нп
|Luis
|11
|нп
|Welinton
67'
|17
|пз
|Жоау Вашкунселуш
75'
|22
|пз
|Vitinho
85'
|73
|Leo Jaco
86'
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
82'
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
46'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
90+1'
|10
|пз
|Георгий Судаков
46'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
82'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
46'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
46'
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
82'
|22
|нп
|Джон Дуран
82'
|16
|зщ
|Мануэл Силва
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Neneca
|3
|зщ
|Henrique Silva
|19
|зщ
|Ythallo
|99
|пз
|Sorriso
|18
|Afonso Duarte
|25
|Frederico Silva
|81
|Seydou Fofana
|80
|Tiago Duarte
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|62
|зщ
|Жозе Нету
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
|88
|пз
|Тьягу Фрейташ
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Luis
1:0
32'
Вангелис Павлидис
Джанлука Престианни
1:1
62'
Джанлука Престианни
1:2
68'
Наказания
Александр Бах
8'
Emanuel Moreira
35'
Педру Пашеку
40'
Вангелис Павлидис
59'
Фредрик Эурснес
74'
Самуэль Даль
88'
Джон Дуран
89'
Гильерме Ромао
90'
Жоау Вашкунселуш
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Санта-Клара - Бенфика, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Спортинг - Академику 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Удинезе - Милан 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...