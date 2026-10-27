Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 Санта-Клара 1 : 2 Бенфика События матча Санта-Клара - Бенфика -5' Marco Silva 8' Александер Ба 32' ⚽ Луис Фернандо (1 - 0) Пенальти 36' Эмануэль Фернандеш 40' Педро Пачеко 46' ⇄ Андреас Шельдеруп / Георгий Судаков 46' ⇄ Доди Лукебакио / Рафа Силва 59' Вангелис Павлидис 62' ⚽ Вангелис Павлидис (1 - 1) 67' ⇄ Велинтон Велинтон Торрао / Бреннер 68' ⚽ Джанлука Престианни (1 - 2) 74' Фредрик Эурснес 75' ⇄ Жуан Васконселуш / Даниэль Боржес 82' ⇄ Алессандро Чиркати / Томаш Араужо 82' ⇄ Джон Дуран / Вангелис Павлидис 85' ⇄ Лео Жако / Лукас Соарес 85' ⇄ Витиньо / Педру Феррейра 88' Сэмюэл Даль 89' Джон Дуран 90' Гильерме Ромао 90' ⇄ Ману Силва / Джанлука Престианни 90' Жуан Васконселуш 90' Джон Дуран Прямое удаление Составы команд Санта-Клара Понта-Делгада Бенфика Лиссабон 1 вр Лукас 42 зщ Лукас Соарес 86' 4 зщ Педру Пашеку 21 зщ Emanuel Moreira 5 зщ Гильерме Ромао 20 пз Тьягу Рибейру 6 пз Педру Феррейра 85' 10 пз Brenner 67' 41 пз Daniel Borges 75' 70 нп Vinicius 7 нп Luis 11 нп Welinton 67' 17 пз Жоау Вашкунселуш 75' 22 пз Vitinho 85' 73 Leo Jaco 86' 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 82' 26 зщ Самуэль Даль 2 зщ Клеман Лангле 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 46' 25 пз Джанлука Престианни 90+1' 10 пз Георгий Судаков 46' 8 нп Фредрик Эурснес 14 нп Вангелис Павлидис 82' 21 пз Андреас Шельдеруп 46' 11 пз Доди Лукебакио 46' 3 зщ Алессандро Чиркати 82' 22 нп Джон Дуран 82' 16 зщ Мануэл Силва 90+1' Запасные 12 вр Neneca 3 зщ Henrique Silva 19 зщ Ythallo 99 пз Sorriso 18 Afonso Duarte 25 Frederico Silva 81 Seydou Fofana 80 Tiago Duarte 1 вр Анатолий Трубин 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 62 зщ Жозе Нету 30 пз Клаудио Эчеверри 88 пз Тьягу Фрейташ 72 нп Анизиу 33 Gabriel Indio Главные тренеры Марку Силва Голы Luis 1:0 32' Вангелис Павлидис Джанлука Престианни 1:1 62' Джанлука Престианни 1:2 68' Наказания Александр Бах 8' Emanuel Moreira 35' Педру Пашеку 40' Вангелис Павлидис 59' Фредрик Эурснес 74' Самуэль Даль 88' Джон Дуран 89' Гильерме Ромао 90' Жоау Вашкунселуш 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Санта-Клара - Бенфика, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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