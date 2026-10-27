Унай Симон получил приз лучшему вратарю сезона на церемонии «Золотого мяча» 2026 

Голкипер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Унай Симон получил награду лучшему вратарю по итогам сезона-2025/2026. Имя лауреата объявили на церемонии вручения «Золотого мяча», информация также появилась на официальном сайте премии.

Чемпион мира в составе сборной Испании

Одним из главных достижений Симона в 2026 году стала победа на чемпионате мира в составе национальной команды. Турнир проходил на территории Канады, США и Мексики. В решающем матче испанцы встретились со сборной Аргентины и добились победы со счётом 1:0.

Успех национальной команды стал важной частью сезона для испанского голкипера. Выступления на международной арене укрепили его позиции среди претендентов на индивидуальное признание, а в итоге Симон получил приз лучшему вратарю.

Сафонов также претендовал на награду

В числе номинантов оказался и российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. По итогам предыдущего сезона голкипер вместе с парижским клубом завоевал Лигу чемпионов УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА и другие престижные трофеи.

Несмотря на успешный сезон российского футболиста, награда досталась Симону. Само присутствие Сафонова среди номинантов стало признанием его выступлений на клубном уровне, хотя на этот раз получить индивидуальный приз ему не удалось.

«Золотой мяч» отмечает лучших представителей футбола

Церемония вручения «Золотого мяча» традиционно включает несколько индивидуальных номинаций, в которых отмечают достижения футболистов разных амплуа. Приз лучшему вратарю позволяет отдельно оценить вклад голкиперов, чья игра нередко становится решающей в борьбе за командные трофеи.

Для Симона эта награда стала ещё одним значимым достижением в карьере. Испанец получил признание на фоне успехов в составе национальной сборной, тогда как Сафонов завершил борьбу за индивидуальный приз без победы в своей номинации.