Боруссия М - Карлсруэ 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057 27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии , 1/16 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Боруссия М Мёнхенгладбах Карлсруэ Карлсруэ Главные тренеры Эуген Богуслав Полански Александер Блессин История личных встреч 28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 1 05.04.2009 Германия - Бундеслига 26-й тур 0 : 0 25.10.2008 Германия - Бундеслига 9-й тур 1 : 0 Турнирная таблица 1-й раунд Санкт-Тёнис Айнтрахт Ф 0 : 11 Вальдхоф Кайзерслаутерн 0 : 1 ДВ Пройссен Мюнстер Карлсруэ 1 : 2 Ганза Р Штутгарт 0 : 4 Веен Байер 0 : 4 Энерги Аугсбург 0 : 2 Дуйсбург Эльферсберг 1 : 3 Ганза Л Вердер 0 : 3 Хемелинген Ганновер-96 1 : 9 Виктория 1904 Нюрнберг 1 : 1 4 : 5 Эрцгебирге Хоффенхайм 0 : 4 Саарбрюккен Герта 1 : 1 2 : 4 Мюнхен-1860 Хольштайн 0 : 2 Зонненхоф Гроссаспах Арминия 2 : 2 3 : 0 Айнтрахт Трир РБ Лейпциг 0 : 6 Гройтер Фюрт Бохум 1 : 2 Еддело Хайденхайм 5 : 2 Кришов Майнц 0 : 9 Вестфалия Ринерн Динамо Др 0 : 6 Балингер Магдебург 0 : 4 Карл Цейсс Дармштадт 98 1 : 2 Шотт Боруссия М 0 : 5 Айнтрахт Б Унион 2 : 4 Рот-Вайсс Эс Санкт-Паули 2 : 0 Феникс Любек Падерборн 07 2 : 4 Фортуна Фрайбург 1 : 5 Ферль Гамбург 0 : 3 Альтглинике Вольфсбург 3 : 3 5 : 6 Вюрцбургер Киккерс Кёльн 1 : 2 Галлешер Шальке-04 2 : 5 ДВ ХЕБК Гамбург Боруссия Д 0 : 5 Оснабрюк Бавария 1 : 4 1/16 финала Гамбург Айнтрахт Ф Рот-Вайсс Эс РБ Лейпциг Зонненхоф Гроссаспах Аугсбург Бохум Майнц Кёльн Унион Эльферсберг Дармштадт 98 Боруссия Д Вердер Боруссия М Карлсруэ Динамо Др Шальке-04 Еддело Герта Фрайбург Вольфсбург Падерборн 07 Штутгарт Хольштайн Хоффенхайм Ганновер-96 Кайзерслаутерн Бавария Магдебург Байер Нюрнберг