Французский «Пари Сен-Жермен» получил награду лучшему клубу года на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Парижская команда провела успешный сезон, завоевав сразу несколько престижных трофеев на национальном и международном уровнях. В составе победителей выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Пять трофеев сделали сезон парижан особенным

За прошедший сезон «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Франции, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок ФИФА. Эти достижения позволили парижанам получить признание на международной футбольной арене.

Победа в Лиге чемпионов стала одним из главных событий сезона для французского гранда. Команда добилась успеха и в других турнирах, подтвердив способность бороться за трофеи сразу на нескольких фронтах.

Сафонов стал частью успешного сезона «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов выступает за парижский клуб и вместе с командой участвует в борьбе за главные трофеи. Получение награды лучшему клубу года стало ещё одним значимым событием для «ПСЖ», в составе которого играет голкипер сборной России.

В борьбе за звание лучшей команды года парижане опередили четырёх конкурентов: лондонский «Арсенал», мюнхенскую «Баварию», норвежский «Буде-Глимт» и бразильский «Фламенго».

В Лондоне также объявят обладателя «Золотого мяча»

Церемония включает не только награждение клубов, но и вручение индивидуальных призов лучшим представителям мирового футбола. Главной интригой вечера остаётся имя нового обладателя «Золотого мяча».

Эту награду французский журнал France Football ежегодно вручает лучшему футболисту календарного года. Действующим обладателем мужского трофея является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Абсолютный рекорд по количеству мужских «Золотых мячей» принадлежит Лионелю Месси. Аргентинский форвард получал престижную награду восемь раз — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.