Шахтёр - Динамо Киев 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Арда Туран
|Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
|03.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
|27.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
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