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Шахтёр - Динамо Киев 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Шахтёр
Динамо К

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Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
03.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур Динамо К1 : 2Шахтёр
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 1Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1Шахтёр
14.05.2025 Кубок Украины Финал Шахтёр1 : 1 6 : 5Динамо К
27.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Шахтёр2 : 2Динамо К
27.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Шахтёр1 : 0Динамо К
03.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К0 : 1Шахтёр
22.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
16.10.2022 Украина - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр3 : 1Динамо К
Кто победит?
20 голосов болельщиков
Шахтёр
60%
Ничья
10%
Динамо Киев
30%

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