ПСЖ - Лион 26 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
ПСЖ
2 : 0
Лион
События матча Пари Сен-Жермен - Олимпик Лион
31'
Витинья
51'
Магнес Аклиуш
57'
⇄
Мика Годтс / Жуан Невеш
65'
⇄
Лукас Эрнандес / Уоррен Заир-Эмери
65'
⇄
Сенни Майюлу / Ферран Торрес
72'
⚽
Сенни Майюлу (1 - 0)
74'
Эрнест Нуама
76'
⇄
Ноа Нартеи / Халис Мерах
76'
⇄
Рубен Клюйверт / Корентен Толиссо
81'
⇄
Квентин Нджанту / Магнес Аклиуш
81'
⇄
Лукас Бералдо / Дезире Дуэ
81'
⇄
Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль
84'
⚽
Мика Годтс (2 - 0)
90'
⇄
Реми Имбер / Тайлер Мортон
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|6
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|87
|пз
|Жоау Невеш
57'
|17
|пз
|Витинья
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
65'
|8
|пз
|Фабиан Руис
|9
|нп
|Ферран Торрес
65'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
81'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
81'
|22
|нп
|Мика Годтс
57'
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
65'
|24
|пз
|Сенни Маюлу
65'
|4
|пз
|Лукас Бералдо
81'
|47
|нп
|Кентен Нджанту
81'
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
76'
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|23
|пз
|Тайлер Мортон
90+1'
|18
|пз
|Халис Мера
76'
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
81'
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
76'
|99
|пз
|Ноа Нарти
76'
|26
|нп
|Каиль Будаш
81'
|45
|нп
|Реми Имбер
90+1'
Запасные
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Люка Динь
|42
|зщ
|Давид Боли
|27
|пз
|Дро Фернандес
|40
|вр
|Реми Дескамп
|85
|зщ
|Ноам Камара
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|44
|нп
|Адиль Хамдани
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Паулу Фонсека
Голы
Сенни Маюлу
Мика Годтс
1:0
72'
Мика Годтс
Кентен Нджанту
2:0
84'
Наказания
Витинья
31'
Магнес Аклиуш
51'
Эрнест Нуама
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Лион, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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