ПСЖ - Лион 26 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 ПСЖ 2 : 0 Лион События матча Пари Сен-Жермен - Олимпик Лион 31' Витинья 51' Магнес Аклиуш 57' ⇄ Мика Годтс / Жуан Невеш 65' ⇄ Лукас Эрнандес / Уоррен Заир-Эмери 65' ⇄ Сенни Майюлу / Ферран Торрес 72' ⚽ Сенни Майюлу (1 - 0) 74' Эрнест Нуама 76' ⇄ Ноа Нартеи / Халис Мерах 76' ⇄ Рубен Клюйверт / Корентен Толиссо 81' ⇄ Квентин Нджанту / Магнес Аклиуш 81' ⇄ Лукас Бералдо / Дезире Дуэ 81' ⇄ Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль 84' ⚽ Мика Годтс (2 - 0) 90' ⇄ Реми Имбер / Тайлер Мортон Составы команд ПСЖ Париж Лион Лион 39 вр Матвей Сафонов 6 зщ Илья Забарный 2 зщ Ашраф Хакими 51 зщ Вильям Пачо 87 пз Жоау Невеш 57' 17 пз Витинья 33 пз Уоррен Заир-Эмери 65' 8 пз Фабиан Руис 9 нп Ферран Торрес 65' 14 нп Дезире Дуэ 81' 11 нп Магнес Аклиуш 81' 22 нп Мика Годтс 57' 21 зщ Лукас Эрнандес 65' 24 пз Сенни Маюлу 65' 4 пз Лукас Бералдо 81' 47 нп Кентен Нджанту 81' 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 19 зщ Мусса Ньякате 16 зщ Абнер 20 зщ Феликс Бахер 6 пз Таннер Тессманн 8 пз Корентин Толиссо 76' 7 пз Эрнест Нуама 23 пз Тайлер Мортон 90+1' 18 пз Халис Мера 76' 24 нп Жюльен Дюранвиль 81' 21 зщ Рубен Клюйверт 76' 99 пз Ноа Нарти 76' 26 нп Каиль Будаш 81' 45 нп Реми Имбер 90+1' Запасные 30 вр Люка Шевалье 12 зщ Люка Динь 42 зщ Давид Боли 27 пз Дро Фернандес 40 вр Реми Дескамп 85 зщ Ноам Камара 22 зщ Клинтон Мата 2 пз Мадс Бидструп 44 нп Адиль Хамдани Главные тренеры Луис Энрике Паулу Фонсека Голы Сенни Маюлу Мика Годтс 1:0 72' Мика Годтс Кентен Нджанту 2:0 84' Наказания Витинья 31' Магнес Аклиуш 51' Эрнест Нуама 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Лион, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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