03:01 ()
Свернуть список

ПСЖ - Лион 26 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
ПСЖ
ПСЖ
2 : 0
Лион
Лион
События матча Пари Сен-Жермен - Олимпик Лион
31'
Витинья
51'
Магнес Аклиуш
57'
Мика Годтс / Жуан Невеш
65'
Лукас Эрнандес / Уоррен Заир-Эмери
65'
Сенни Майюлу / Ферран Торрес
72'
Сенни Майюлу (1 - 0)
74'
Эрнест Нуама
76'
Ноа Нартеи / Халис Мерах
76'
Рубен Клюйверт / Корентен Толиссо
81'
Квентин Нджанту / Магнес Аклиуш
81'
Лукас Бералдо / Дезире Дуэ
81'
Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль
84'
Мика Годтс (2 - 0)
90'
Реми Имбер / Тайлер Мортон
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
39РоссияврМатвей Сафонов
6УкраиназщИлья Забарный
2МароккозщАшраф Хакими
51ЭквадорзщВильям Пачо
87ПортугалияпзЖоау Невеш
57'
17Португалияпз Витинья
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
65'
8ИспанияпзФабиан Руис
9ИспаниянпФерран Торрес
65'
14ФранциянпДезире Дуэ
81'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
81'
22БельгиянпМика Годтс
57'
21ФранциязщЛукас Эрнандес
65'
24ФранцияпзСенни Маюлу
65'
4БразилияпзЛукас Бералдо
81'
47ФранциянпКентен Нджанту
81'
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
20АвстриязщФеликс Бахер
6СШАпзТаннер Тессманн
8ФранцияпзКорентин Толиссо
76'
7ГанапзЭрнест Нуама
23АнглияпзТайлер Мортон
90+1'
18ФранцияпзХалис Мера
76'
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
81'
21НидерландызщРубен Клюйверт
76'
99ДанияпзНоа Нарти
76'
26АлжирнпКаиль Будаш
81'
45ФранциянпРеми Имбер
90+1'
Запасные
30ФранцияврЛюка Шевалье
12ФранциязщЛюка Динь
42ФранциязщДавид Боли
27ИспанияпзДро Фернандес
40ФранцияврРеми Дескамп
85ФранциязщНоам Камара
22АнголазщКлинтон Мата
2ДанияпзМадс Бидструп
44ФранциянпАдиль Хамдани
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ПортугалияПаулу Фонсека
Голы
Сенни Маюлу
Мика Годтс
1:0
72'
Мика Годтс
Кентен Нджанту
2:0
84'
Наказания
Витинья
31'
Магнес Аклиуш
51'
Эрнест Нуама
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Лион, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча
    Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Спортинг - Академику 25 октября обзор матча
    Спортинг - Академику 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча
    Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Удинезе - Милан 25 октября обзор матча
    Удинезе - Милан 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
    Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close