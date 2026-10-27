Гарри Кейн получил награду лучшему нападающему года на церемонии «Золотого мяча» 2026
Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил награду лучшему нападающему года. Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» проходит в лондонском театре «Палладиум».
Впечатляющая результативность Кейна
В сезоне-2025/2026 английский нападающий добился значительных успехов на клубном и международном уровнях. Вместе с «Баварией» он выиграл Суперкубок, Кубок Германии и чемпионат страны, а в составе национальной команды стал бронзовым призёром чемпионата мира 2026 года.
За период с августа 2025-го по июль 2026 года Кейн отметился 73 забитыми мячами в 65 матчах за мюнхенский клуб и сборную Англии. Такая результативность стала одним из главных достижений форварда в прошедшем сезоне.
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