Экс-футболистка «Барселоны» Путельяс получила третий «Золотой мяч» в карьере
Полузащитница «Лондон Сити Лайонессис» Алексия Путельяс стала обладательницей женского «Золотого мяча» по итогам 2026 года. Церемония вручения престижной индивидуальной награды, организованная французским журналом France Football, состоялась в лондонском театре «Палладиум».
Третья награда в карьере Путельяс
Для испанской футболистки этот «Золотой мяч» стал уже третьим. Ранее Путельяс получала индивидуальную награду два года подряд — в 2021 и 2022 годах, выступая за «Барселону».
В мае 2026 года футболистка завершила выступления за каталонский клуб и продолжила карьеру в Англии, присоединившись к «Лондон Сити Лайонессис». Несмотря на смену команды, Путельяс вновь оказалась в центре внимания мирового футбола, получив одно из главных индивидуальных признаний.
Кто выигрывал женский «Золотой мяч» ранее
Награда France Football ежегодно присуждается по итогам календарного года. В женском футболе её обладателями становятся игроки, чьи выступления получили наибольшее признание по итогам соответствующего периода.
В прошлом году женский «Золотой мяч» выиграла Айтана Бонмати — полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. В мужской номинации тогда победил нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.
Третья победа Путельяс позволила испанке вновь пополнить свою коллекцию индивидуальных наград и укрепить статус одной из самых титулованных футболисток своего поколения.
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