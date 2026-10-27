Рома - Кальяри 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|15
|пз
|Мартен де Рон
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|4
|пз
|Алессандро Романо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|8
|пз
|Мишель Адопо
|79
|пз
|Янис Массолен
|21
|пз
|Роберто Гальярдини
|31
|нп
|Поль Менди
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
Кто победит?
1 голосов болельщиков