Рома - Кальяри 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530 27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 9-й тур Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);

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Составы команд Рома Рим Кальяри Кальяри 95 вр Пьерлуиджи Голлини 23 зщ Джанлука Манчини 5 зщ Эван Н'Дика 22 зщ Марио Эрмосо 43 зщ Уэсли Франса 15 пз Мартен де Рон 4 пз Бриан Кристанте 61 пз Никколо Пизилли 18 пз Матиас Соуле 77 пз Эмануэле Лулли 14 нп Дониэлл Мален 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 33 зщ Адам Оберт 15 зщ Хуан Родригес 14 зщ Алессандро Дейола 4 пз Алессандро Романо 70 пз Даниэль Мальдини 8 пз Мишель Адопо 79 пз Янис Массолен 21 пз Роберто Гальярдини 31 нп Поль Менди Главные тренеры Джан Пьеро Гасперини Фабио Пизакане История личных встреч 09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 0 07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0 16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0 18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0 05.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур 4 : 0 08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 4 16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур 1 : 0 27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 2 25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 2 23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 8 22 2 Лига чемпионов Лацио 8 22 3 Лига чемпионов Рома 8 18 4 Лига чемпионов Милан 8 18 5 Лига Европы Комо 8 17 6 Лига конференций Ювентус 8 14 7 Фрозиноне 8 14 8 Торино 8 13 9 Кальяри 8 13 10 Наполи 8 11 11 Аталанта 8 10 12 Лечче 8 9 13 Болонья 8 8 14 Сассуоло 8 8 15 Монца 8 7 16 Дженоа 8 7 17 Удинезе 8 4 18 Зона вылета Фиорентина 8 4 19 Зона вылета Парма 8 4 20 Зона вылета Венеция 8 3