03:02 ()
Свернуть список

Рома - Кальяри 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Рома
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
4 Италия пз Бриан Кристанте
61 Италия пз Никколо Пизилли
18 Аргентина пз Матиас Соуле
77 Италия пз Эмануэле Лулли
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
1 Италия вр Элия Каприле
2 Португалия зщ Зе Педру
33 Словакия зщ Адам Оберт
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
14 Италия зщ Алессандро Дейола
4 Италия пз Алессандро Романо
70 Италия пз Даниэль Мальдини
8 Франция пз Мишель Адопо
79 Франция пз Янис Массолен
21 Италия пз Роберто Гальярдини
31 Сенегал нп Поль Менди
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Рома2 : 0Кальяри
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0Рома
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Рома1 : 0Кальяри
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри0 : 0Рома
05.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Рома4 : 0Кальяри
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри1 : 4Рома
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Рома1 : 0Кальяри
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри1 : 2Рома
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри3 : 2Рома
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Рома3 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Рома
100%
Ничья
0%
Кальяри
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close