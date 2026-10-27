Торино - Комо 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|45
|пз
|Рафик Белгали
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|10
|пз
|Никола Влашич
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|16
|зщ
|Кайки
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|10
|пз
|Николас Пас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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