Торино - Комо 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958 27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 9-й тур Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);

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Составы команд Торино Турин Комо Комо 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 15 зщ Пьетро Комуццо 44 зщ Ардиан Исмайли 45 пз Рафик Белгали 77 пз Алессио Каччамани 10 пз Никола Влашич 66 пз Гвидас Гинейтис 21 пз Дэниел Браганса 19 нп Че Адамс 18 нп Джованни Симеоне 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 16 зщ Кайки 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 28 зщ Иван Смолчич 4 зщ Хакобо Рамон 5 пз Максимо Перроне 7 пз Лукаш Да Кунья 20 пз Мартин Батурина 10 пз Николас Пас 9 нп Анастасиос Дувикас Главные тренеры Иньяцио Абате Сеск Фабрегас История личных встреч 24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 0 24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5 13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 1 : 0 25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 8 22 2 Лига чемпионов Лацио 8 22 3 Лига чемпионов Рома 8 18 4 Лига чемпионов Милан 8 18 5 Лига Европы Комо 8 17 6 Лига конференций Ювентус 8 14 7 Фрозиноне 8 14 8 Торино 8 13 9 Кальяри 8 13 10 Наполи 8 11 11 Аталанта 8 10 12 Лечче 8 9 13 Болонья 8 8 14 Сассуоло 8 8 15 Монца 8 7 16 Дженоа 8 7 17 Удинезе 8 4 18 Зона вылета Фиорентина 8 4 19 Зона вылета Парма 8 4 20 Зона вылета Венеция 8 3