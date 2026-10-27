03:01 ()
Свернуть список

Торино - Комо 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
27 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Торино
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
20 Бразилия вр Лукас Перри
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
45 Алжир пз Рафик Белгали
77 Италия пз Алессио Каччамани
10 Хорватия пз Никола Влашич
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
21 Португалия пз Дэниел Браганса
19 Шотландия нп Че Адамс
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
16 Бразилия зщ Кайки
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
4 Испания зщ Хакобо Рамон
5 Аргентина пз Максимо Перроне
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
20 Хорватия пз Мартин Батурина
10 Аргентина пз Николас Пас
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Комо6 : 0Торино
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Торино1 : 5Комо
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Комо1 : 0Торино
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Торино1 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Торино
0%
Ничья
0%
Комо
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close