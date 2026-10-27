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Сассуоло - Лацио 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Сассуоло
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
80 Италия вр Стефано Турати
15 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
46 Италия зщ Симоне Чинквеграно
26 Нидерланды зщ Кас Одентал
3 Шотландия зщ Джош Дойг
18 Сербия пз Неманья Матич
17 Черногория пз Василие Аджич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
45 Франция нп Арман Лорьенте
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Романо Флориани
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Франция пз Реда Белахьяне
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
11 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
09.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Сассуоло1 : 0Лацио
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1Сассуоло
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Лацио2 : 0Сассуоло
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сассуоло
0%
Ничья
0%
Лацио
100%

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