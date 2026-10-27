Сассуоло - Лацио 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
|80
|вр
|Стефано Турати
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|26
|зщ
|Кас Одентал
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|09.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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