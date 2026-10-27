Сассуоло - Лацио 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 27 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А , 9-й тур Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Сассуоло Сассуоло Лацио Рим 80 вр Стефано Турати 15 зщ Дуе Чалета-Цар 46 зщ Симоне Чинквеграно 26 зщ Кас Одентал 3 зщ Джош Дойг 18 пз Неманья Матич 17 пз Василие Аджич 42 пз Кристиан Торстведт 10 нп Доменико Берарди 94 нп Себастьяно Эспозито 45 нп Арман Лорьенте 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 37 зщ Йосип Шутало 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 11 нп Густав Исаксен 14 нп Тейянни Нослин 10 нп Маттиа Дзакканьи Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо История личных встреч 09.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1 14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0 26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 1 : 1 21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2 03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур 2 : 0 15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур 0 : 2 02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 1 12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур 2 : 1 23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 0 24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 8 22 2 Лига чемпионов Лацио 8 22 3 Лига чемпионов Рома 8 18 4 Лига чемпионов Милан 8 18 5 Лига Европы Комо 8 17 6 Лига конференций Ювентус 8 14 7 Фрозиноне 8 14 8 Торино 8 13 9 Кальяри 8 13 10 Наполи 8 11 11 Аталанта 8 10 12 Лечче 8 9 13 Болонья 8 8 14 Сассуоло 8 8 15 Монца 8 7 16 Дженоа 8 7 17 Удинезе 8 4 18 Зона вылета Фиорентина 8 4 19 Зона вылета Парма 8 4 20 Зона вылета Венеция 8 3