Севилья - Осасуна 26 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
События матча Севилья - Осасуна
24'
⚽
Исаак Ромеро (1 - 0)
29'
Алехандро Катена
55'
Исаак Ромеро
63'
⇄
Рауль Моро / Рубен Гарсия
63'
⇄
Рауль Гарсия де Аро / Джонатан Дубасин
63'
⇄
Робби Ур / Лукас Стассин
68'
Валентен Розье
71'
⇄
Рубен Варгас / Чидера Эджуке
71'
⇄
Ману Буэно / Исаак Ромеро
79'
⇄
Асьер Осамбела / Лукас Торро
79'
⇄
Кике Барха / Мой Гомес
79'
⇄
Иньиго Аргибиде / Валентен Розье
82'
⚽
Феликс Коррейя (2 - 0)
86'
⇄
Хосе Анхель Кармона / Феликс Коррейя
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Осасуна, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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