Севилья - Осасуна 26 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 События матча Севилья - Осасуна 24' ⚽ Исаак Ромеро (1 - 0) 29' Алехандро Катена 55' Исаак Ромеро 63' ⇄ Рауль Моро / Рубен Гарсия 63' ⇄ Рауль Гарсия де Аро / Джонатан Дубасин 63' ⇄ Робби Ур / Лукас Стассин 68' Валентен Розье 71' ⇄ Рубен Варгас / Чидера Эджуке 71' ⇄ Ману Буэно / Исаак Ромеро 79' ⇄ Асьер Осамбела / Лукас Торро 79' ⇄ Кике Барха / Мой Гомес 79' ⇄ Иньиго Аргибиде / Валентен Розье 82' ⚽ Феликс Коррейя (2 - 0) 86' ⇄ Хосе Анхель Кармона / Феликс Коррейя

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Осасуна, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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