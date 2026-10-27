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Севилья - Осасуна 26 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
События матча Севилья - Осасуна
24'
Исаак Ромеро (1 - 0)
29'
Алехандро Катена
55'
Исаак Ромеро
63'
Рауль Моро / Рубен Гарсия
63'
Рауль Гарсия де Аро / Джонатан Дубасин
63'
Робби Ур / Лукас Стассин
68'
Валентен Розье
71'
Рубен Варгас / Чидера Эджуке
71'
Ману Буэно / Исаак Ромеро
79'
Асьер Осамбела / Лукас Торро
79'
Кике Барха / Мой Гомес
79'
Иньиго Аргибиде / Валентен Розье
82'
Феликс Коррейя (2 - 0)
86'
Хосе Анхель Кармона / Феликс Коррейя

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Осасуна, который состоялся 26 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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