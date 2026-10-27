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Левый Берег - Верес 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Левый Берег
Верес

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Составы команд
Левый Берег
Киев
Верес
Ровно
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
24.10.2026 Украина — Премьер-лига 10-й тур Левый Берег0 : 0
19.10.2026 Украина — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Левый Берег
12.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур Левый Берег1 : 3
19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 2Левый Берег
13.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Левый Берег
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Левый Берег
0%
Ничья
0%
Верес
0%

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