Левый Берег - Верес 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
Левый Берег
Киев
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|12.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
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