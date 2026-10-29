Монца - Наполи 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Монца 1 : 4 Наполи События матча Монца - ССК Наполи -5' Ivan Jurić 8' Саба Гогличидзе 10' ⚽ Расмус Хёйлунн (0 - 1) 17' ⇄ Билли Гилмор / Станислав Лоботка 43' ⚽ Густаво Варела (1 - 1) 46' ⇄ Андреа Карбони / Саба Гогличидзе 46' ⇄ Лука Мариануччи / Амир Ррахмани 48' ⚽ Маттео Политано (1 - 2) 52' Манга Фо Ондоа 60' ⇄ Андреа Колпани / Сирил Нгонге 60' ⇄ Эбенезер Акинсанмиро / Манга Фо Ондоа 62' ⚽ Рафа Марин (1 - 3) 63' ⇄ Кевин Де Брёйне / Франк Ангисса 63' ⇄ Антонио Вергара / Маттео Политано 67' ⚽ Кевин Де Брёйне (1 - 4) 69' ⇄ Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон 74' ⇄ Валентин Антов / Лоренцо Луккези 81' ⇄ Лоренцо Лукка / Расмус Хёйлунн 88' Леонардо Коломбо Составы команд Монца Монца Наполи Неаполь 1 вр Ноэль Тёрнквист 2 зщ Саба Гогличидзе 46' 3 зщ Лоренсо Луккези 74' 19 пз Самуэле Биринделли 7 пз Рикарду Мангаш 8 пз Манга Фоэ Ондоа 60' 24 пз Adam Bakoune 21 пз Леонардо Коломбо 46 нп Джей Робинсон 68' 9 нп Гуштаву Варела 16 нп Сириль Нгонж 59' 44 зщ Андреа Карбони 46' 28 пз Андреа Кольпани 59' 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 60' 22 нп Эсекьель Себальос 68' 6 зщ Валентин Антов 74' 32 вр Ваня Милинкович-Савич 16 зщ Рафа Марин 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 17 зщ Матиас Оливера 13 зщ Амир Ррахмани 46' 8 пз Скотт Мактоминей 68 пз Станислав Лоботка 17' 99 пз Франк Ангисса 63' 21 нп Маттео Политано 64' 70 нп Ноа Ланг 19 нп Расмус Хойлунд 81' 6 пз Билли Гилмор 17' 35 зщ Лука Марьянуччи 46' 11 пз Кевин Де Брёйне 63' 26 пз Антонио Вергара 64' 20 нп Лоренцо Лукка 81' Запасные 20 вр Демба Тиам 60 зщ Эдди Куадио 11 пз Омари Форсон 26 пз Патрик Чиурриа 27 пз Идрисса Туре 10 пз Патрик Кутроне 80 пз Mathis Mout 47 нп Дани Мота 43 Aljaz Strajnar 14 вр Никита Контини 1 вр Алекс Мерет 31 зщ Сэм Бёкема 23 нп Жиоване Главные тренеры Иван Юрич Массимилиано Аллегри Голы Расмус Хойлунд Джованни Ди Лоренцо 0:1 10' Гуштаву Варела Джей Робинсон 1:1 43' Маттео Политано 1:2 48' Рафа Марин Маттео Политано 1:3 62' Кевин Де Брёйне Ноа Ланг 1:4 67' Наказания Саба Гогличидзе 8' Манга Фоэ Ондоа 52' Леонардо Коломбо 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Наполи, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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