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Монца - Наполи 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Монца
Монца
1 : 4
Наполи
Наполи
События матча Монца - ССК Наполи
-5'
Ivan Jurić
8'
Саба Гогличидзе
10'
Расмус Хёйлунн (0 - 1)
17'
Билли Гилмор / Станислав Лоботка
43'
Густаво Варела (1 - 1)
46'
Андреа Карбони / Саба Гогличидзе
46'
Лука Мариануччи / Амир Ррахмани
48'
Маттео Политано (1 - 2)
52'
Манга Фо Ондоа
60'
Андреа Колпани / Сирил Нгонге
60'
Эбенезер Акинсанмиро / Манга Фо Ондоа
62'
Рафа Марин (1 - 3)
63'
Кевин Де Брёйне / Франк Ангисса
63'
Антонио Вергара / Маттео Политано
67'
Кевин Де Брёйне (1 - 4)
69'
Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон
74'
Валентин Антов / Лоренцо Луккези
81'
Лоренцо Лукка / Расмус Хёйлунн
88'
Леонардо Коломбо
Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
46'
3ИталиязщЛоренсо Луккези
74'
19ИталияпзСамуэле Биринделли
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
60'
24ИталияпзAdam Bakoune
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
46АнглиянпДжей Робинсон
68'
9ПортугалиянпГуштаву Варела
16БельгиянпСириль Нгонж
59'
44ИталиязщАндреа Карбони
46'
28ИталияпзАндреа Кольпани
59'
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
60'
22АргентинанпЭсекьель Себальос
68'
6БолгариязщВалентин Антов
74'
32СербияврВаня Милинкович-Савич
16ИспаниязщРафа Марин
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
13КосовозщАмир Ррахмани
46'
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
68СловакияпзСтанислав Лоботка
17'
99КамерунпзФранк Ангисса
63'
21ИталиянпМаттео Политано
64'
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
81'
6ШотландияпзБилли Гилмор
17'
35ИталиязщЛука Марьянуччи
46'
11БельгияпзКевин Де Брёйне
63'
26ИталияпзАнтонио Вергара
64'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
81'
Запасные
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
11АнглияпзОмари Форсон
26ИталияпзПатрик Чиурриа
27ГерманияпзИдрисса Туре
10ИталияпзПатрик Кутроне
80ИталияпзMathis Mout
47ПортугалиянпДани Мота
43СловенияAljaz Strajnar
14ИталияврНикита Контини
1ИталияврАлекс Мерет
31НидерландызщСэм Бёкема
23Бразилиянп Жиоване
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияМассимилиано Аллегри
Голы
Расмус Хойлунд
Джованни Ди Лоренцо
0:1
10'
Гуштаву Варела
Джей Робинсон
1:1
43'
Маттео Политано
1:2
48'
Рафа Марин
Маттео Политано
1:3
62'
Кевин Де Брёйне
Ноа Ланг
1:4
67'
Наказания
Саба Гогличидзе
8'
Манга Фоэ Ондоа
52'
Леонардо Коломбо
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Наполи, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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