Монца - Наполи 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Монца
1 : 4
Наполи
События матча Монца - ССК Наполи
-5'
Ivan Jurić
8'
Саба Гогличидзе
10'
⚽
Расмус Хёйлунн (0 - 1)
17'
⇄
Билли Гилмор / Станислав Лоботка
43'
⚽
Густаво Варела (1 - 1)
46'
⇄
Андреа Карбони / Саба Гогличидзе
46'
⇄
Лука Мариануччи / Амир Ррахмани
48'
⚽
Маттео Политано (1 - 2)
52'
Манга Фо Ондоа
60'
⇄
Андреа Колпани / Сирил Нгонге
60'
⇄
Эбенезер Акинсанмиро / Манга Фо Ондоа
62'
⚽
Рафа Марин (1 - 3)
63'
⇄
Кевин Де Брёйне / Франк Ангисса
63'
⇄
Антонио Вергара / Маттео Политано
67'
⚽
Кевин Де Брёйне (1 - 4)
69'
⇄
Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон
74'
⇄
Валентин Антов / Лоренцо Луккези
81'
⇄
Лоренцо Лукка / Расмус Хёйлунн
88'
Леонардо Коломбо
Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
46'
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
74'
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
60'
|24
|пз
|Adam Bakoune
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|46
|нп
|Джей Робинсон
68'
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|16
|нп
|Сириль Нгонж
59'
|44
|зщ
|Андреа Карбони
46'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
59'
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
60'
|22
|нп
|Эсекьель Себальос
68'
|6
|зщ
|Валентин Антов
74'
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Рафа Марин
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
46'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|68
|пз
|Станислав Лоботка
17'
|99
|пз
|Франк Ангисса
63'
|21
|нп
|Маттео Политано
64'
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
81'
|6
|пз
|Билли Гилмор
17'
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
46'
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
63'
|26
|пз
|Антонио Вергара
64'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
81'
Запасные
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|11
|пз
|Омари Форсон
|26
|пз
|Патрик Чиурриа
|27
|пз
|Идрисса Туре
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|80
|пз
|Mathis Mout
|47
|нп
|Дани Мота
|43
|Aljaz Strajnar
|14
|вр
|Никита Контини
|1
|вр
|Алекс Мерет
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|23
|нп
|Жиоване
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
Голы
Расмус Хойлунд
Джованни Ди Лоренцо
0:1
10'
Гуштаву Варела
Джей Робинсон
1:1
43'
Маттео Политано
1:2
48'
Рафа Марин
Маттео Политано
1:3
62'
Кевин Де Брёйне
Ноа Ланг
1:4
67'
Наказания
Саба Гогличидзе
8'
Манга Фоэ Ондоа
52'
Леонардо Коломбо
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Наполи, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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