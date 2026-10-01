Интер Майами - Цинциннати 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000 29 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer , МЛС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Интер Майами Майами Цинциннати Цинциннати Главные тренеры Хавьер Маскерано История личных встреч 14.05.2026 США — Major League Soccer МЛС 3 : 5 24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 0 : 4 27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 0 17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0 25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0 07.07.2024 США — Major League Soccer МЛС 6 : 1 08.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS 0 : 1 02.04.2023 США — Major League Soccer США - MLS 1 : 0 31.07.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола 4 : 4 19.03.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола 3 : 1 Турнирная таблица МЛС № Команда И О 1 Нэшвилл 31 70 2 Нью-Инглэнд Революшн 31 55 3 Ванкувер Уайткэпс 31 55 4 Интер Майами 31 55 5 Даллас 31 54 6 Чикаго Файр 31 51 7 Сент-Луис Сити 31 51 8 Сан-Хосе Эртквейкс 31 48 9 Хьюстон Динамо 31 48 10 Шарлотт 31 47 11 Лос-Анджелес 32 47 12 Филадельфия Юнион 31 46 13 Сиэтл Саундерс 31 43 14 Колорадо Рэпидз 31 42 15 Орландо Сити 31 42 16 Цинциннати 31 42 17 Лос-Анджелес Гэлакси 32 41 18 Реал Солт-Лейк 31 39 19 Нью-Йорк Ред Буллз 31 39 20 Коламбус Крю 31 38 21 Портленд Тимберс 31 37 22 Торонто 31 36 23 Нью-Йорк Сити 31 35 24 Сан-Диего 31 35 25 Миннесота Юнайтед 31 35 26 Остин 31 34 27 Ди-Си Юнайтед 31 33 28 Атланта Юнайтед 31 30 29 Клёб де Фут Монреаль 31 25 30 Спортинг Канзас-Сити 31 22 Западная конференция № Команда И О 1 Ванкувер Уайткэпс 31 55 2 Даллас 31 54 3 Сент-Луис Сити 31 51 4 Сан-Хосе Эртквейкс 31 48 5 Хьюстон Динамо 31 48 6 Лос-Анджелес 32 47 7 Сиэтл Саундерс 31 43 8 Колорадо Рэпидз 31 42 9 Лос-Анджелес Гэлакси 32 41 10 Реал Солт-Лейк 31 39 11 Портленд Тимберс 31 37 12 Сан-Диего 31 35 13 Миннесота Юнайтед 31 35 14 Остин 31 34 15 Спортинг Канзас-Сити 31 22 Восточная конференция № Команда И О 1 Нэшвилл 31 70 2 Нью-Инглэнд Революшн 31 55 3 Интер Майами 31 55 4 Чикаго Файр 31 51 5 Шарлотт 31 47 6 Филадельфия Юнион 31 46 7 Орландо Сити 31 42 8 Цинциннати 31 42 9 Нью-Йорк Ред Буллз 31 39 10 Коламбус Крю 31 38 11 Торонто 31 36 12 Нью-Йорк Сити 31 35 13 Ди-Си Юнайтед 31 33 14 Атланта Юнайтед 31 30 15 Клёб де Фут Монреаль 31 25