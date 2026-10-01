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Интер Майами - Цинциннати 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
29 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Цинциннати

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Интер Майами
Майами
Цинциннати
Цинциннати
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
14.05.2026 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати3 : 5Интер Майами
24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала Цинциннати0 : 4Интер Майами
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0Цинциннати
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати3 : 0Интер Майами
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0Цинциннати
07.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати6 : 1Интер Майами
08.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Цинциннати
02.04.2023 США — Major League Soccer США - MLS Цинциннати1 : 0Интер Майами
31.07.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 4Цинциннати
19.03.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати3 : 1Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл3170
2 Нью-Инглэнд Революшн3155
3 Ванкувер Уайткэпс3155
4 Интер Майами3155
5 Даллас3154
6 Чикаго Файр3151
7 Сент-Луис Сити3151
8 Сан-Хосе Эртквейкс3148
9 Хьюстон Динамо3148
10 Шарлотт3147
11 Лос-Анджелес3247
12 Филадельфия Юнион3146
13 Сиэтл Саундерс3143
14 Колорадо Рэпидз3142
15 Орландо Сити3142
16 Цинциннати3142
17 Лос-Анджелес Гэлакси3241
18 Реал Солт-Лейк3139
19 Нью-Йорк Ред Буллз3139
20 Коламбус Крю3138
21 Портленд Тимберс3137
22 Торонто3136
23 Нью-Йорк Сити3135
24 Сан-Диего3135
25 Миннесота Юнайтед3135
26 Остин3134
27 Ди-Си Юнайтед3133
28 Атланта Юнайтед3130
29 Клёб де Фут Монреаль3125
30 Спортинг Канзас-Сити3122
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс3155
2 Даллас3154
3 Сент-Луис Сити3151
4 Сан-Хосе Эртквейкс3148
5 Хьюстон Динамо3148
6 Лос-Анджелес3247
7 Сиэтл Саундерс3143
8 Колорадо Рэпидз3142
9 Лос-Анджелес Гэлакси3241
10 Реал Солт-Лейк3139
11 Портленд Тимберс3137
12 Сан-Диего3135
13 Миннесота Юнайтед3135
14 Остин3134
15 Спортинг Канзас-Сити3122
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл3170
2 Нью-Инглэнд Революшн3155
3 Интер Майами3155
4 Чикаго Файр3151
5 Шарлотт3147
6 Филадельфия Юнион3146
7 Орландо Сити3142
8 Цинциннати3142
9 Нью-Йорк Ред Буллз3139
10 Коламбус Крю3138
11 Торонто3136
12 Нью-Йорк Сити3135
13 Ди-Си Юнайтед3133
14 Атланта Юнайтед3130
15 Клёб де Фут Монреаль3125
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Интер Майами
0%
Ничья
0%
Цинциннати
0%

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