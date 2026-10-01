Чернигов - Эпицентр 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Остановлен
0 : 0
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
0'
45'
90'
Стартовый состав
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Составы команд
Чернигов
Чернигов
Эпицентр
Дунаевцы
|35
|вр
|Maksym Tatarenko
|12
|зщ
|Егор Картушов
|87
|зщ
|Валерий Рогозинский
|55
|зщ
|Anatoliy Romanchenko
|8
|пз
|Artur Bybik
|44
|пз
|Дмитрий Плахтырь
|6
|пз
|Yegor Shalfeev
|23
|пз
|Oleksiy Zenchenko
|15
|нп
|Dzhilindo Bezgubchenko
|11
|нп
|Андрей Новиков
|33
|нп
|Andriy Porokhnya
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|10
|зщ
|Хон Себерио
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|4
|зщ
|Vladyslav Moroz
|97
|пз
|Александр Климец
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
|27
|пз
|Даниил Ващенко
|59
|нп
|Артём Козак
|99
|нп
|Carlos Rojas
|20
|нп
|Vadym Sydun
История личных встреч
|20.05.2026
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 3
|22.04.2026
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 6
|18.03.2026
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 5
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