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Чернигов - Эпицентр 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Чернигов
Остановлен
0 : 0
Эпицентр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


0'
45'
90'
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Составы команд
Чернигов
Чернигов
Эпицентр
Дунаевцы
35 Украина вр Maksym Tatarenko
12 Украина зщ Егор Картушов
87 Украина зщ Валерий Рогозинский
55 Украина зщ Anatoliy Romanchenko
8 Украина пз Artur Bybik
44 Украина пз Дмитрий Плахтырь
6 Украина пз Yegor Shalfeev
23 Украина пз Oleksiy Zenchenko
15 Украина нп Dzhilindo Bezgubchenko
11 Украина нп Андрей Новиков
33 Украина нп Andriy Porokhnya
71 Украина вр Nikita Fedotov
10 Испания зщ Хон Себерио
3 Украина зщ Stepan Grygorashchuk
70 Украина зщ Игорь Кирюханцев
4 Украина зщ Vladyslav Moroz
97 Украина пз Александр Климец
8 Украина пз Mykola Myronyuk
27 Украина пз Даниил Ващенко
59 Украина нп Артём Козак
99 Испания нп Carlos Rojas
20 Украина нп Vadym Sydun
История личных встреч
20.05.2026 Кубок Украины Финал Чернигов1 : 3
22.04.2026 Кубок Украины 1/2 финала 0 : 0 5 : 6Чернигов
18.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала Чернигов0 : 0 5 : 4
28.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Чернигов1 : 1 4 : 3
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Чернигов1 : 5
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Чернигов
0%
Ничья
0%
Эпицентр
0%

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