Венеция - Интер 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Венеция 0 : 2 Интер М События матча Венеция - Интер 28' Алессандро Бастони 46' ⇄ Хакан Чалханоглу / Александр Станкович 46' ⇄ Николо Барелла / Петар Сучич 46' ⇄ Мануэль Аканджи / Янн Биссек 56' Николо Барелла 61' ⇄ Джанлука Бузио / Кике Перес 65' ⇄ Франческо Пио Эспозито / Анж-Йоан Бонни 68' ⇄ Тома Башич / Тори Йоханн Хельгасон 68' ⇄ Джон Йебоа / Лион Лаубербах 76' ⇄ Риджесиано Хапс / Паскуале Маццокки 79' ⚽ Матиас Морено (0 - 1) Автогол 82' ⚽ Редуан Халал (0 - 2) Автогол 86' ⇄ Джед Спенс / Маркус Тюрам Составы команд Венеция Венеция Интер М Милан 1 вр Филип Станкович 15 зщ Жуан Жесус 25 зщ Редуан Халал 70 зщ Паскуале Маццокки 76' 2 зщ Матиас Морено 18 пз Антуан Эно 71 пз Кике Перес 61' 19 пз Симон Зом 21 пз Торир Йоханн Хельгасон 68' 45 нп Акор Адамс 29 нп Лион Лаубербах 69' 6 пз Джанлука Бузио 61' 26 пз Тома Башич 68' 10 нп Джон Йебоа 69' 5 зщ Ридгесиано Хапс 76' 49 вр Иван Проведель 30 зщ Карлос Аугусто 31 зщ Янн Биссекк 46' 95 зщ Алессандро Бастони 17 пз Анди Диуф 8 пз Петар Сучич 46' 7 пз Пётр Зелиньски 32 пз Федерико Димарко 5 пз Александар Станкович 46' 14 нп Анж-Йоан Бонни 65' 9 нп Маркус Тюрам 86' 25 зщ Мануэль Аканджи 46' 23 пз Николо Барелла 46' 20 пз Хакан Чалханоглу 46' 94 нп Франческо Эспозито 65' 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 86' Запасные 96 вр Лоренцо Монтипо 3 зщ Йоэль Шингтьен 17 зщ Армель Белла-Котчап 20 зщ Ричи Саградо 30 пз Маттео Дагассо 32 пз Жозеф Альфред Дункан 56 пз Корнель Лисман 7 нп Альбион Рахмани 8 нп Ламин Фанн 77 нп Тони Фернандес 1 вр Хосеп Мартинес 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 46 зщ Леонардо Бовио 51 зщ Леон Якирович 22 пз Генрих Мхитарян 48 нп Маттия Москони 53 нп Маттео Лавелли Главные тренеры Давиде Никола Кристиан Киву Голы Матиас Морено 0:1 80' Редуан Халал 0:2 82' Наказания Алессандро Бастони 28' Николо Барелла 56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Венеция - Интер, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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