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Венеция - Интер 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Венеция
Венеция
0 : 2
Интер М
Интер М
События матча Венеция - Интер
28'
Алессандро Бастони
46'
Хакан Чалханоглу / Александр Станкович
46'
Николо Барелла / Петар Сучич
46'
Мануэль Аканджи / Янн Биссек
56'
Николо Барелла
61'
Джанлука Бузио / Кике Перес
65'
Франческо Пио Эспозито / Анж-Йоан Бонни
68'
Тома Башич / Тори Йоханн Хельгасон
68'
Джон Йебоа / Лион Лаубербах
76'
Риджесиано Хапс / Паскуале Маццокки
79'
Матиас Морено (0 - 1)Автогол
82'
Редуан Халал (0 - 2)Автогол
86'
Джед Спенс / Маркус Тюрам
Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
1СербияврФилип Станкович
15БразилиязщЖуан Жесус
25МароккозщРедуан Халал
70ИталиязщПаскуале Маццокки
76'
2АргентиназщМатиас Морено
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
61'
19ШвейцарияпзСимон Зом
21ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
68'
45НигериянпАкор Адамс
29ГерманиянпЛион Лаубербах
69'
6СШАпзДжанлука Бузио
61'
26ХорватияпзТома Башич
68'
10ЭквадорнпДжон Йебоа
69'
5НидерландызщРидгесиано Хапс
76'
49ИталияврИван Проведель
30БразилиязщКарлос Аугусто
31ГерманиязщЯнн Биссекк
46'
95ИталиязщАлессандро Бастони
17ФранцияпзАнди Диуф
8ХорватияпзПетар Сучич
46'
7ПольшапзПётр Зелиньски
32ИталияпзФедерико Димарко
5СербияпзАлександар Станкович
46'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
65'
9ФранциянпМаркус Тюрам
86'
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
46'
23ИталияпзНиколо Барелла
46'
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
46'
94ИталиянпФранческо Эспозито
65'
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
86'
Запасные
96ИталияврЛоренцо Монтипо
3БельгиязщЙоэль Шингтьен
17ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
20БельгиязщРичи Саградо
30ИталияпзМаттео Дагассо
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
56ПольшапзКорнель Лисман
7КосовонпАльбион Рахмани
8ИспаниянпЛамин Фанн
77ИспаниянпТони Фернандес
1ИспанияврХосеп Мартинес
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
46ИталиязщЛеонардо Бовио
51ХорватиязщЛеон Якирович
22АрменияпзГенрих Мхитарян
48ИталиянпМаттия Москони
53ИталиянпМаттео Лавелли
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
РумынияКристиан Киву
Голы
Матиас Морено
0:1
80'
Редуан Халал
0:2
82'
Наказания
Алессандро Бастони
28'
Николо Барелла
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Венеция - Интер, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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