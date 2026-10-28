Венеция - Интер 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Венеция
0 : 2
Интер М
События матча Венеция - Интер
28'
Алессандро Бастони
46'
⇄
Хакан Чалханоглу / Александр Станкович
46'
⇄
Николо Барелла / Петар Сучич
46'
⇄
Мануэль Аканджи / Янн Биссек
56'
Николо Барелла
61'
⇄
Джанлука Бузио / Кике Перес
65'
⇄
Франческо Пио Эспозито / Анж-Йоан Бонни
68'
⇄
Тома Башич / Тори Йоханн Хельгасон
68'
⇄
Джон Йебоа / Лион Лаубербах
76'
⇄
Риджесиано Хапс / Паскуале Маццокки
79'
⚽
Матиас Морено (0 - 1)Автогол
82'
⚽
Редуан Халал (0 - 2)Автогол
86'
⇄
Джед Спенс / Маркус Тюрам
Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
|1
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|70
|зщ
|Паскуале Маццокки
76'
|2
|зщ
|Матиас Морено
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
61'
|19
|пз
|Симон Зом
|21
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
68'
|45
|нп
|Акор Адамс
|29
|нп
|Лион Лаубербах
69'
|6
|пз
|Джанлука Бузио
61'
|26
|пз
|Тома Башич
68'
|10
|нп
|Джон Йебоа
69'
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
76'
|49
|вр
|Иван Проведель
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|31
|зщ
|Янн Биссекк
46'
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|пз
|Анди Диуф
|8
|пз
|Петар Сучич
46'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|5
|пз
|Александар Станкович
46'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
65'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
86'
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
46'
|23
|пз
|Николо Барелла
46'
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
46'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
65'
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
86'
Запасные
|96
|вр
|Лоренцо Монтипо
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|17
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|20
|зщ
|Ричи Саградо
|30
|пз
|Маттео Дагассо
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|56
|пз
|Корнель Лисман
|7
|нп
|Альбион Рахмани
|8
|нп
|Ламин Фанн
|77
|нп
|Тони Фернандес
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|51
|зщ
|Леон Якирович
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|48
|нп
|Маттия Москони
|53
|нп
|Маттео Лавелли
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Кристиан Киву
Голы
Матиас Морено
0:1
80'
Редуан Халал
0:2
82'
Наказания
Алессандро Бастони
28'
Николо Барелла
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Венеция - Интер, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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