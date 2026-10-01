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Заря - Кривбасс 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Заря
Кривбасс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
09.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря1 : 3Кривбасс
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Кривбасс3 : 1Заря
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3Кривбасс
20.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Кривбасс3 : 0Заря
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Заря0 : 1Кривбасс
09.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 2Заря
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Заря1 : 3Кривбасс
08.04.2023 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс1 : 0Заря
02.10.2022 Украина - Премьер-лига 5-й тур Заря2 : 2Кривбасс
09.03.2013 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс3 : 0Заря
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заря
0%
Ничья
0%
Кривбасс
0%

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