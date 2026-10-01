Заря - Кривбасс 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины , 1/8 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Заря Кривбасс Кривой Рог Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Патрик ван Леуэн История личных встреч 09.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 3 01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 3 : 1 18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3 20.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0 20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1 09.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2 06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур 1 : 3 08.04.2023 Украина - Премьер-лига 20-й тур 1 : 0 02.10.2022 Украина - Премьер-лига 5-й тур 2 : 2 09.03.2013 Украина - Премьер-лига 20-й тур 3 : 0