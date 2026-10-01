Заря - Кривбасс 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Заря
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|09.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|20.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|08.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|09.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
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