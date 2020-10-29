Баия - Сан-Паулу 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 33-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Баия
Салвадор
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Эрнан Креспо
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|03.05.2026
|Бразилия — Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Бразилия — Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|01.06.2025
|Бразилия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 3
|30.06.2024
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|08.11.2021
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|11.07.2021
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|32
|70
|2
|Палмейрас
|32
|69
|3
|Крузейро
|32
|54
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|54
|5
|Флуминенсе
|32
|51
|6
|Атлетико Минейро
|32
|50
|7
|Баия
|32
|50
|8
|Сантос
|32
|46
|9
|Сан-Паулу
|32
|43
|10
|Ред Булл Брагантино
|32
|41
|11
|Ботафого
|32
|39
|12
|Коритиба
|32
|39
|13
|Васко да Гама
|31
|38
|14
|Витория
|32
|38
|15
|Мирасол
|32
|37
|16
|Интернасьонал
|32
|35
| 17
Зона вылета
|Гремио
|32
|34
| 18
Зона вылета
|Коринтианс
|32
|33
| 19
Зона вылета
|Ремо
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|31
|21
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