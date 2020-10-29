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Баия - Сан-Паулу 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 33-й тур
Баия
Сан-Паулу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Баия
Салвадор
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
03.05.2026 Бразилия — Серия А 14-й тур Сан-Паулу2 : 2Баия
26.10.2025 Бразилия — Серия А 30-й тур Сан-Паулу2 : 0Баия
01.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур Баия2 : 1Сан-Паулу
06.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур Баия0 : 3Сан-Паулу
30.06.2024 Бразилия - Серия А 13-й тур Сан-Паулу3 : 1Баия
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур Баия0 : 1Сан-Паулу
30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Сан-Паулу0 : 0Баия
08.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Баия1 : 0Сан-Паулу
11.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур Сан-Паулу1 : 0Баия
29.11.2020 Бразилия - Серия А 23-й тур Баия1 : 3Сан-Паулу
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3270
2 Палмейрас3269
3 Крузейро3254
4 Атлетико Паранаэнсе3254
5 Флуминенсе3251
6 Атлетико Минейро3250
7 Баия3250
8 Сантос3246
9 Сан-Паулу3243
10 Ред Булл Брагантино3241
11 Ботафого3239
12 Коритиба3239
13 Васко да Гама3138
14 Витория3238
15 Мирасол3237
16 Интернасьонал3235
17
Зона вылета
Гремио3234
18
Зона вылета
Коринтианс3233
19
Зона вылета
Ремо3226
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3121
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Баия
0%
Ничья
0%
Сан-Паулу
0%

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