Баия - Сан-Паулу 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 33-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Баия Салвадор Сан-Паулу Сан-Паулу Главные тренеры Эрнан Креспо Доривал Жуниор История личных встреч 03.05.2026 Бразилия — Серия А 14-й тур 2 : 2 26.10.2025 Бразилия — Серия А 30-й тур 2 : 0 01.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 2 : 1 06.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур 0 : 3 30.06.2024 Бразилия - Серия А 13-й тур 3 : 1 30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 1 30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур 0 : 0 08.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 0 11.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур 1 : 0 29.11.2020 Бразилия - Серия А 23-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 32 70 2 Палмейрас 32 69 3 Крузейро 32 54 4 Атлетико Паранаэнсе 32 54 5 Флуминенсе 32 51 6 Атлетико Минейро 32 50 7 Баия 32 50 8 Сантос 32 46 9 Сан-Паулу 32 43 10 Ред Булл Брагантино 32 41 11 Ботафого 32 39 12 Коритиба 32 39 13 Васко да Гама 31 38 14 Витория 32 38 15 Мирасол 32 37 16 Интернасьонал 32 35 17 Зона вылета Гремио 32 34 18 Зона вылета Коринтианс 32 33 19 Зона вылета Ремо 32 26 20 Зона вылета Шапекоэнсе 31 21